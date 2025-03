Slavna manekenka je trudna: Troje je zabavnije, zahvalni smo

Manekenka Karlie Kloss je trudna, očekuje treće dijete sa suprugom Joshuom Kushnerom (39). Sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj pokazuje trbušćić. 'Troje je zabavnije', poručila je.

Za Vogue je istaknula koliko su ona i Joshua 'nevjerojatno zahvalni na ovom blagoslovu'. Dodala je i kako joj obitelj znači sve.

Karlie i Joshua vjenčali su se u listopadu 2018. u New Yorku, nakon šest godina veze. Prvo dijete, sina Levija, dobili su u ožujku 2021., dok se njihov drugi sin, Elijah, rodio u srpnju 2023.

Karlie je bila jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu kad je hodala pistom Victoria's secreta, a slavi joj je pridonijela i činjenica da je u to vrijeme bila najbolja prijateljica Taylor Swift.

Nije poznato zašto je njihovo dugogodišnje prijateljstvo završilo, ali sumnja se da joj je Taylor posvetila pjesmu 'It's Time to Go' u kojoj govori o lažnom prijateljstvu.

Foto: MOSA