Serija o proslavljenoj TV sutkinji Judy Sheindlin (78) na malim je ekranima s prikazivanjem započela sad već davne 1996. te se bliži kraju. Aktualna sezona bit će ujedno i posljednja, a Judy je u intervjuu za New York Post govorila o svojih 25 godina televizijske karijere i o privatnom životu.

- To je stvarno respektabilna brojka, rijetki TV formati izdrže toliko dugo na ovom nivou gledanosti i to me čini ponosnom, no ni nakon što serija završi na CBS-u ne idem u mirovinu - poručila je neumorna i sasvim sigurno najpoznatija TV sutkinja, koja već priprema novi projekt za streaming platformu Amazon Prime.

Judy je stroga, ali pravična i u privatnom životu. Nedavno je u frizerskom salonu imala susret s gospodinom bez maske pa je 'upalila' svoje televizijsko lice.

- Izbjegavam inače takve susrete, ali ovdje sam iskoristila svoje poznato lice. Prišla sam mu i pitala ga gleda li moje emisije. Nakon što je rekao kako je fan i da ih ne propušta, kazala sam mu kako je u krivu jer se tako ponaša i da bi ga sutkinja Judy sigurno osudila zbog tako sebičnog postupka. Ispričao se i odmah stavio zaštitnu masku - kazala je.

U braku je pune 43 godine s Jerryjem Sheindlinom, također poznatim sudcem. Oboma je to drugi brak.

- Ne smiješ se oslanjati samo na svoj uspješan poslovni život jer je to nešto što uvijek možeš izgubiti i nećeš imati zauvijek. Obitelj je temelj svega, a poštovanje i povjerenje ključ uspješnog braka - zaključila je.