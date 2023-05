Slavna voditeljica se skinula u bikini s 52 godine: 'Ovo sam ja'

Američka voditeljica Padma Lakshmi (52) ostvarila je svoj san pozirajući za Sports Illustrated Swimsuit Issue. Tim potezom izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama.

- Ovo sam ja. Ne bih se vraćala u svoje dvadesete ni da mi daju sav novac svijeta - napisala je u opisu fotografija i snimki.

Voditeljica je pozirala u izazovnom kupaćem kostimu koji se sastojao od krugova izrađenih od školjaka.

52-godišnja bivša manekenka zadržala je dobru liniju tijekom godina pa je tako svojim mladolikim izgledom oduševila mnoge pratitelje.

- To je ono što mislim kad kažem da pedesete osnažuju nas žene - komentirala je obožavateljica.

- Ti si božanstvena. Iznutra i izvana - samo je jedan u nizu komentara koji su hvalili Padmin izgled.

Padma je u Americi postala poznata tako što je vodila show 'To Chef', za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy. Izdala je i kuharicu 'Easy Exotic', koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine te je uz nju objavila još dvije knjige o hrani i memoare 'Love, Lose, And What We Are'.

