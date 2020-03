Slavne zvijezde koje bogatstvo troše na pomoć potrebitima...

Važnu ulogu u svim humanitarnim organizacijama i prikupljanju novca za one najugroženije imaju poznate osobe, piše Bright Side. Oni često izdvajaju velike iznose od svoje zarade kako bi pomogli drugima i tako inspirirali i svoje obožavatelje da budu humani.

Keanu Reeves

Još 2003. Keanu je rekao da već ima dovoljno novca da može živjeti sljedećih nekoliko stoljeća. On je vrlo poznat po svojoj velikodušnosti, a nakon snimanja filma Matrix dao je milijune od svoje zarade članovima ekipe koji su pravili kostime i posebne efekte.

Foto: Screenshot/hrt

Keanu Reeves osnovao je i privatnu fondaciju koja donira milijune za istraživanje raka i za dječje bolnice. Istraživanje raka za njega ima posebno veliku važnost jer je njegovoj sestri Kim Reeves dijagnosticirana leukemija 1991. Glumac također novac daje i grupi odgovornoj za ljude koji žive s povredom leđne moždine.

Leonardo DiCaprio

Fondacija Leonarda DiCaprija osnovana je 1998. i dala je oko 80 milijuna dolara za više od 20 projekata za zaštitu životne sredine.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

DiCaprio uglavnom radi kroz partnerstva s lokalnim projektima širom svijeta, kao i s međunarodnom organizacijama kao što su: Oceana, Wild Foundation i World Wildfire Fund.

Glumac, producent i aktivist više puta je govorio u javnosti o predmetima povezanim s klimatskim promjenama. Također je uložio i u neke važne veganske firme.

Amal i George Clooney

Ovaj par zajedno je osnovao organizaciju Clooney Foundation for Justice. U okviru ove fondacije postoje dva programa koja otkrivaju korupciju povezanu s kršenjem ljudskih prava. Njihov cilj je da budu predstavnici ljudskih prava širom svijeta.

Foto: PA/PIXSELL

Fondacija daje novac za pomoć izbjeglicama, ugroženim i marginaliziranim zajednicama koje su mete mržnje kako bi im pomogli obnoviti svoje živote.

John Cena

Ovaj profesionalni atletičar poznat je po tome što dosta radi sa fondacijom Make-A-Wish. On je, trenutno, osoba koja je djeci ispunila najviše želja.

Foto: Facebook/Screenshot

Cena je 2012. vodio organizaciju koja je prikupila 2 milijuna dolara za fondaciju za izlječenje raka dojke.

Nedavno je poklonio i 2 milijuna dolara dobrotvornoj organizaciji Flip Ops. Ova fondacija pomaže vojnim veteranima da pronađu svoju stabilnost kroz fitness.

J. K. Rowling

Ona je 2001. napisala knjigu Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastična zvijer i kako je pronaći) kako bi zaradila novac za dobrotvornu organizaciju Comic Relief. Zatim je zaradila novac za brojne druge organizacije.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Rowlingova je i osnovala neprofitnu organizaciju pod imenom Lumos kojoj je cilj prikupljanje novca za pomoć djeci u sirotištima širom svijeta da se vrate svojim porodicama ili zbrinu u dobrim porodičnim okruženjima.

Ona je osnovala i dobrotvornu fondaciju koja podržava žene, djecu i mlade ljude koji su u opasnosti. Ovim pokušava smanjiti broj socijalnih slučajeva.

Emma Watson

Emma Watson bavi se humanitarnim i feminističkim stvarima. Surađivala je s brojnim poznatim organizacijama, među kojima je i UNICEF.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Također, ona pomaže i ženama koje su bile seksualno uznemiravane. Donirala je milijun dolara britanskoj fondaciji Justice and Equality Fund.

Emma i još skoro 200 drugih britanskih i irskih zvijezda potpisali su otvoreno pismo kojim pozivaju na zaustavljanje seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Jackie Chan

Jackie Chan podržava organizacije kao što su UNICEF i Operation Smile. Obje organizacije pomažu djeci širom svijeta. Osim toga, Jackie je osnovao i Jackie Chan Charitable Foundation 1988. i Dragons Heart Foundation 2004.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

Prva fondacija omogućava stipendije i pomaže mladim ljudima u Hong Kongu. Osim toga, nudi i medicinsku pomoć i pomoć žrtvama prirodnih katastrofa.

Druga Chanova organizacija pomaže djeci i starim ljudima koji žive u zabačenim dijelovima Kine. Organizacija je izgradila škole i donirala sav materijal kako bi se gradnja neometano obavljala, a pritom je uložila i milijun dolara u poboljšanje i pružanje obrazovanja siromašnima.

Pored svega ovoga, fondacija daje odjeću, invalidska kolica i druge stvari za starije ljude.

Christy Turlington

Manekenka je započela projekt pod nazivom Every Mother Counts, kao rezultat iskustva koje joj je promijenilo život. Kada je rodila svoje prvo dijete 2003., suočila se s komplikacijama kada joj je zaostala posteljica izazvala krvarenje.

Preživjela je samo zahvaljujući tome što je imala pristup medicinskoj pomoći i tog dana se njen život promijenio zauvijek.

Foto: Reuters/Pixsell

Organizaciju je osnovala 2010., a Christy i njen tim sada rade na tome da učine trudnoću i porođaj sigurnima za sve, svuda.

Oni podižu svijest o tom problemu i surađuju sa zajednicama o provođenju akcije po tim pitanjima. Također, ulažu u programe za poboljšanje njege rodilja.

Ringo Starr

Legendarni bivši član grupe The Beatles pokrenuo je dobrotvornu organizaciju The Lotus Foundation. Ova fondacija nudi novac, podršku i promovira dobrotvorne projekte koji se odnose na socijalnu zaštitu.

Foto: pixsell

Neka od područja djelovanja su zloupotreba supstanci, cerebralna paraliza, tumori mozga, karcinomi, pretučene žene i njihova djeca, beskućništvo i životinje kojima je potrebna pomoć.

Matt Damon

Matt Damon je lansirao H2O Africa 2006. godine. Cilj fondacije je podizanje svijesti o čistoj vodi u Africi. Godine 2009. ova fondacija spojila se s Water Partners i kreirala stranicu Water.org.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Ova stranica donosi pristup sigurnoj vodi i sanitarnim uvjetima cijelom svijetu, po pristupačnim cijenama. Matt Damon je 2013. pozirao s daskom za WC školjku u znak protesta zbog 2,5 milijarde ljudi koji nemaju pristup vodi i sanitarnim čvorovima.

On, također, podržava i projekt One, koji se zalaže za okončanje ekstremnog siromaštva i sprečava bolesti u zemljama u razvoju.

Antonio Banderas

Antonio Banderas je borac za prava ljudi u nepovoljnom položaju. On je 2010. osnovao organizaciju Tears and Favors Foundation. Ova organizacija omogućava stipendije studentima na Univerzitetu u Malagi koji nemaju dovoljno novca platiti školarine.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Njegova je fondacija partner sa fondacijom Cudeca i oni zajedno pružaju i njegu pacijentima smrtno oboljelim od raka.

Angelina Jolie

Angelina Jolie je postala svjesna potrebe za humanitarnim radom kada je snimala film Tomb Raider u Kambodži. Kada se vratila kući, kontaktirala je UNHCR i pridružila im se. Od 2001. Angelina je bila na misiji širom svijeta, sastajala se i pomagala izbjeglicama u više od 20 zemalja.

Foto: pixsell/profimedia

Godine 2003. osnovala je organizaciju koja nosi naziv Maddox Jolie-Pitt Foundation. Njihova misija je u početku bila podržati stanovnike lokalnih sela i zaštititi ugrožene divlje životinje i šume.

Od 2006. počeli su raditi na poljoprivredi, obrazovanju, spolnoj ravnopravnosti i zdravstvenim problemima u Kambodži.

Foto: Vivienne Vincent/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Angelina je 2012. proglašena specijalnim ambasadorom. Od tada, ona može zastupati Visokog komesara Antónija Guterresa i UNHCR na diplomatskom nivou.