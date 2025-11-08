Prvi čovjek koji je snimio album u svemiru • Obradom Bowiejeve ‘Space Oddity’ postao globalna senzacija
8. PROSINCA STIŽE U LISINSKI PLUS+
Slavni astronaut Chris Hadfield za 24sata: Hrvatsku sam vidio iz svemira, a sad ću i izbliza
On je najveća zvijezda među astronautima, nekadašnji zapovjednik Međunarodne svemirske postaje, pilot borbenih aviona i glazbenik koji je postao viralan svojom izvedbom pjesme 'Space Oddity' iz svemira. Sad prvi put Kanađanin Chris Hadfield (66) stiže u Hrvatsku. Od Istanbula, preko Praga, Brna i Beograda, 'sletjet' će 8. prosinca i u zagrebački Lisinski, gdje će publiku povesti na zapanjujuće putovanje kroz kozmos.
