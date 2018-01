Slavni 'duplići': Nisu u rodu, a nekad ih je teško razlikovati

Taylor Swift i Karlie Kloss

Osim što su jako dobre prijateljice, ove mlade dame nevjerojatno su slične. Karlie Kloss (25) je američki model i bivša anđelica Victoria's Secreta, a Taylor Swift (28) svjetski popularna pjevačica. Njihova sličnost bila je mnogo očitija kada je Taylor imala svjetliju kosu.

Inače, Swift ima problema s obožavateljima koji su 'otišli predaleko'. Tako je Frank Andrew Hoover uhićen 2016. jer je prekršio uvjetnu kaznu uhodeći pjevačicu Taylor Swift tijekom njezina boravka u Teksasu. Poludjeli 'obožavatelj' suočen je s novim optužbama.

Nina Dobrev i Victoria Justice

Nikolina Konstantinova Dobreva (28) je bugarsko-kanadska glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Vampirski dnevnici', a Victoria )24) je njezina manje poznata kolegica poznata po ulozi u seriji 'Victorious'.

I ove dame izgledaju kao da su iz iste obitelji pa bi bi ih filmaši bez problema mogli angažirati za uloge blizanki.

Katy Perry i Zooey Deschanel

Bilo je to davnih dana kada su se ove dvije poznate dame slično oblačile i nosile sličnu frizuru, ali sličnost je očita i u crtama lica.

Zooey Deschanel (38) pamtimo po ulogama u brojnim filmovima i seriji 'Nova cura', a ni glazba joj, kao i pjevačici Katy (33) nije strana.

Harry Styles i Mick Jagger

Harry Styles (23) još je daleko od statusa legende kakva je Mick Jagger (74) i drastično je mlađi, ali kada usporedimo njihov izgled u istoj dobi, sličnost je više nego očita.

Obojica su miljenici žena, Mick zbog prednosti u godinama malo više nego Harry, ali mladi glazbenik ima još vremena dostići rock legendu. Ako je to uopće moguće.

Zayn Malik i Burak Deniz

Popularni turski glumac koji izgleda kao stariji brat Zayna Malika (25).

Inače, pjevač grupe One Direction Zayn Malik neko vrijeme vodi bitku s anksioznim poremećajem. Shvatio je, kaže, da probleme ne smije ‘gurati pod tepih’, nego se treba s njima suočiti.

- Najvažnije je biti iskren prema samom sebi. Objasniti si zbog čega se osjećate nelagodno, a što vas čini sretnim - rekao je pjevač.

Darren Criss i Kit Harington

Darren (30) kojeg smo gledali u seriji 'Glee' izgleda kao mlađi brat slavnog glumca iz serije 'Igra prijestolja'. Ipak, Jon Snw je mrvicu popularniji.

Kit (31) je zaručen za škotsku glumicu Rose Leslie (30) koja u 'Igri prijestolja' glumi Ygritte, s kojom je njegov lik, Jon Snow, imao romansu. Par je svoje zaruke objavio u rujnu prošle godine u novinama The Times.

Britanac trenutno glumi i u miniseriji 'Gunpowder' u kojoj je utjelovio svog pravog pretka, Roberta Catesbyja.