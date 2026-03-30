Slavni glazbenik dugo je mislio da mu je majka sestra, strašna nesreća zauvijek ga je obilježila

Eric Patrick Clapton rođen je 30. ožujka 1945. godine u engleskom Surreyju. Njegova majka Patricia imala je samo 16 godina kada ga je rodila. Njegov otac, Edward Walter Fryer, bio je 24-godišnji kanadski vojnik koji je u Velikoj Britaniji bio stacioniran tijekom II. svjetskog rata. Prije sinova rođenja vratio se u Kanadu, gdje ga je čekala supruga. Claptonova majka nije bila spremna odgajati dijete kao samohrani roditelj te su ga njezina majka i očuh podigli kao svoje dijete. Iako ga djed i baka nikada nisu službeno posvojili, glazbenik je dugo godina bio uvjeren kako mu je majka zapravo starija sestra. Imao je osam godina kada je otkrio istinu. Kasnije je u intervjuima pričao kako ga je sve uistinu šokiralo.

- Bio sam jako uzrujan. Popustio sam u školi, nisam se mogao skoncentrirati ni na što i zaista sam mislio da je moj život gotov - komentirao je glazbenik jednom prilikom. S 13 godina je upisao umjetničku školu, a kako je odrastao u obitelji koja je obožavala glazbu, odmalena je znao svirati nekoliko instrumenata. Ispostavilo se kako je i njegov biološki otac izvrsni pijanist. Za svoj 13. rođendan dobio je gitaru. Nastavio je školovanje u glazbenom smjeru, a u tom je trenutku scena u Velikoj Britaniji cvala. Uzori su mu bili Robert Johnson i Muddy Waters. Sve mu je išlo za rukom sve dok nije otkrio alkohol. Zbog problematičnoga ponašanja izbacili su ga iz škole, no njegov najveći san bio je ostvariti se kao gitarist. Svirao je u nekoliko bendova, a radio je u građevini kako bi imao novca za preživjeti.

Za njegov talent se pročulo diljem Londona, a 1963. godine pridružio se bendu The Yardbirds. "Good Morning Little Schoolgirl" i "For Your Love" bili su njegovi prvi snimljeni singlovi, no samo je dvije godine izdržao u tom projektu. Na gitari su ga kasnije zamijenili Jimmy Page i Jeff Beck, koji su također postali ugledni glazbenici. Pokušao je s još nekoliko projekata, no konačnu slavu postigao je kada je s basistom Jackom Bruceom i bubnjarem Gingerom Bakerom oformio trio Cream. Blues se pokazao kao pun pogodak za Claptona, a Cream je s tri studijska albuma osvojio čitav svijet. Bend se raspao zbog svađa među članovima nakon što su u londonskom Royal Albert Hallu odsvirali posljednja sva koncerta.

Godine 1970. napisao je pjesmu "Layla" te je ušao u povijest rocka. Singl je napisao za Pattie Boyd, tadašnju suprugu slavnog Beatlea, Georgea Harrisona. Zbog problema na privatnome planu upao je u pakao droge, iz kojeg se uspio izvući tri godine kasnije kada je pokrenuo samostalnu karijeru. Iako je nizao uspjehe te je rasprodavao koncerte diljem svijeta, Clapton na privatnom planu nije imao sreće.

Godine 1979., pet godina nakon što se rastala od Georgea Harrisona, Pattie Boyd se udala za Claptona. Iako se dotad riješio ovisnosti o drogama, ispalo je da je tu ovisnost zamijenio onom o alkoholu. Nerijetko ju je varao te je dobio dvoje izvanbračne djece dok su bili skupa. Imao je dugogodišnju aferu s Yvonne Kelly s kojom je 1985. dobio kćer, a s talijanskom manekenkom Lory Del Santo dobio je sina godinu kasnije. Clapton i Boyd razišli su se 1989. godine. Dvije godine nakon, Claptonov sin Conor preminuo je u strašnoj nesreći nakon što je pao kroz prozor majčina stana u New Yorku. Imao je samo četiri godine. Slavni glazbenik teško se nosio s tragedijom, koja je kasnije inspirirala jedan od njegovih najvećih hitova, "Tears In Heaven".

Eric Clapton nakon toga je otišao na rehabilitaciju te nikada više nije pio alkohol. Godine 2002. vjenčao se s Melijom McEnery, s kojom je dobio tri kćeri. Časopis Rolling Stone ga je rangirao kao drugog najvećeg gitarista svih vremena, primljen je u Rock and Roll Kuću slavnih te je i danas aktivan na glazbenoj sceni. Iako je imao zdravstvenih problema, još i danas odlazi na turneje koje redom rasprodaje.