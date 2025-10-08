Slavni glumac zaprepastio sve izgledom, prepoznali su ga tek kada je skinuo sunčane naočale

Američki glumac Jonah Hill zaprepastio je mnoge svojom pojavom ovoga tjedna u Los Angelesu. Slavni komičar drastično je smršavio, a novu figuru pokazao je na snimanju dugoočekivanog filma "Cut Off", u kojem glumi uz kolegicu Kristen Wiig. Mnogi su ga prepoznali tek nakon što je skinuo sunčane naočale, a u prilog im nije išla ni činjenica da zbog uloge Hill ima potpuno drugačiju frizuru.

U filmu "Cut Off" Wiig i Hill glume brata i sestru kojima bogati roditelji prestanu davati novac. Film je tek u produkciji, a na velike ekrane stiže 17. srpnja 2026. godine.

OGLAS

Foto: SXAC, AMCO

41-godišnji Hill otvoreno je pričao o anksioznim napadajima te problemima s težinom koje ima dugi niz godina.

OGLAS

- Vježbanje i dijeta bili su mi prezentirani kao nešto što ukazuje na činjenicu da ne izgledam dobro. Dok sam bio dječak, niti jednom nisam dobio prijedlog da se time bavim kako bi mi zdravlje bilo bolje - rekao je Hill u jednom intervjuu, prenosi Daily Mail.

Priznao je kako se još uvijek zna osjećati kao 14-godišnji dječak kojeg kolege izruguju zbog težine i akni. Dugi niz godina odlazi na terapije, a ovo nije prvi put da je vidno smršavio.

Još 2011. godine je krenuo vježbati s osobnim trenerom te je slušao savjete nutricionista, a sve na nagovor kolege Channinga Tatuma. Zdravlje mu se poboljšalo, redovito je trenirao, no već tri godine nakon sve se vratilo na staro. Njegovi prijatelji onda su pričali da nije u dobroj fazi života te da jede zbog utjehe.

Foto: (C)Tammie Arroyo/AFF-USA.COM

OGLAS

Posljednjih godina jasno je govorio da ne želi gostovati u televizijskih emisijama zbog promocije svojih filmova, jer mu upravo iz medijskih gostovanja proizlazi veliki stres. Anksiozne napadaje je počeo dobivati kada bi stao pred novinare. Od glume neće odustati, no drugačije će se ponašati što se promotivnih aktivnosti tiče.

Prije nekoliko godina je rekao kako napokon prihvaća sebe i svoje tijelo, no godine i godine truda su mu trebale da dođe do toga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS