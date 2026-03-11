Rupert Murdoch pet puta je stao pred oltar, a najduža veza trajala mu je 32 godine. Neke bivše supruge i nemaju baš najljepše riječi o njemu.
Slavni milijarder u ljubavi uživa i na 95. rođendan: S petom suprugom upoznala ga je bivša
Milijarder i medijski mogul Rupert Murdoch danas slavi 95. rođendan, a osim poslovnim potezima tijekom bogate karijere nerijetko je medijske stupce punio i svojim privatnim životom. Posebnu pažnju javnosti imali su njegovi posljednji brakovi s Jerry Hall i Elenom Zhukovom, a Murdoch je u braku bio pet puta te ima šestero djece.
Murdoch je 1956. imao 25 godina kada je prvi put uplovio u bračnu luku. Odabranica njegova srca i prva supruga bila je Patricia Booker. Booker je bila stjuardesa iz Adelaidea te se povremeno bavila i manekenstvom, a s Murdochom je dobila jedno dijete, kćer Prudence 1958. godine. Par se razišao nakon 11 godina braka 1967. Patricia se kasnije udala za Freddieja Maedera, a tijekom drugoga braka često je tulumarila te je kći koju je dobila s Rupertom ostavljala po strani. Njegovi biografi isticali su kako se vrlo malo zna o njezinu kasnijem životu, a preminula je 1998. godine.
Anna Maria Torv druga je supruga Ruperta Murdocha. Vjenčali su se iste godine kada se on rastao od prve žene, a zajedno su ostali 32 godine. To je ujedno i njegova najduža veza. Bivša novinarka je govorila o njihovoj vezi 1999. godine kada su se rastali.
- Počela sam misliti da je Rupert Murdoch kojeg sam voljela umro davno prije nego što smo se razišli. Možda sam jednostavno bila zaljubljena u sliku koju sam imala o njemu. Međutim, Rupert kojeg sam voljela nikada se ne bi ponašao tako kako se ponaša ovaj čovjek kakvim je postao danas - rekla je onda za Australian Women's Weekly. Dodala je kako on nije imao nikakve želje spasiti njihov brak te da je s vremenom postao okrutan, a to je povezivala s njegovim poslovnim uspjesima.
Par je u braku dobio troje djece, Elisabeth, Lachlana i Jamesa. Sva njihova djeca rade za News Corp, očevu tvrtku. Upravo sin Lachlan naslijedio je nekoliko očevih pozicija kada se on umirovio, između ostalog vodstvo tvrtke Fox Corp.
Dva tjedna nakon što se razišao od Anna Marije Torv, Murdoch se vjenčao s Wendi Deng na tajnoj ceremoniji. Par se upoznao u Hong Kongu, gdje je ona radila u jednoj od podružnica njegovih tvrtki. zajedno su dobili dvoje djece te su živjeli u New Yorku, a razišli su se 2013. nakon 14 godina braka.
- Nikada se nisam smatrala trofejnom suprugom. Radim čitav svoj život i tako planiram nastaviti - komentirala za Deng za Vogue 2016. godine nakon njihova razvoda.
Četvrta supruga Ruperta Murdocha bila je Jerry Hall. Upoznali su se preko njegove sestre u Australiji, a vjenčali su se 2016. u Londonu.
- Osjećam se kao najsretniji čovjek na svijetu - napisao je onda Murdoch na društvenim mrežama. Hall je inače prije Murdocha bila dugogodišnja partnerica Micka Jaggera s kojim ima četvero djece. S milijarderom je u braku bila šest godina prije nego što su 2022. objavili da se razilaze. Istaknuli su da ostaju u dobrim odnosima te da su veliki prijatelji.
Svoju petu suprugu, umirovljenu biologinju Elenu Zhukovu, Murdoch je upoznao preko bivše supruge Wendi Deng. Par se vjenčao 2024. na mogulovom imanju u Kaliforniji, a počeli su hodati nedugo nakon što je on prekinuo zaruke s Ann Lesley Smith s kojom je kratko bio u vezi.
