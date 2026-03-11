Slavni milijarder u ljubavi uživa i na 95. rođendan: S petom suprugom upoznala ga je bivša

Milijarder i medijski mogul Rupert Murdoch danas slavi 95. rođendan, a osim poslovnim potezima tijekom bogate karijere nerijetko je medijske stupce punio i svojim privatnim životom. Posebnu pažnju javnosti imali su njegovi posljednji brakovi s Jerry Hall i Elenom Zhukovom, a Murdoch je u braku bio pet puta te ima šestero djece.

Murdoch je 1956. imao 25 godina kada je prvi put uplovio u bračnu luku. Odabranica njegova srca i prva supruga bila je Patricia Booker. Booker je bila stjuardesa iz Adelaidea te se povremeno bavila i manekenstvom, a s Murdochom je dobila jedno dijete, kćer Prudence 1958. godine. Par se razišao nakon 11 godina braka 1967. Patricia se kasnije udala za Freddieja Maedera, a tijekom drugoga braka često je tulumarila te je kći koju je dobila s Rupertom ostavljala po strani. Njegovi biografi isticali su kako se vrlo malo zna o njezinu kasnijem životu, a preminula je 1998. godine.

Anna Maria Torv druga je supruga Ruperta Murdocha. Vjenčali su se iste godine kada se on rastao od prve žene, a zajedno su ostali 32 godine. To je ujedno i njegova najduža veza. Bivša novinarka je govorila o njihovoj vezi 1999. godine kada su se rastali.

- Počela sam misliti da je Rupert Murdoch kojeg sam voljela umro davno prije nego što smo se razišli. Možda sam jednostavno bila zaljubljena u sliku koju sam imala o njemu. Međutim, Rupert kojeg sam voljela nikada se ne bi ponašao tako kako se ponaša ovaj čovjek kakvim je postao danas - rekla je onda za Australian Women's Weekly. Dodala je kako on nije imao nikakve želje spasiti njihov brak te da je s vremenom postao okrutan, a to je povezivala s njegovim poslovnim uspjesima.

Par je u braku dobio troje djece, Elisabeth, Lachlana i Jamesa. Sva njihova djeca rade za News Corp, očevu tvrtku. Upravo sin Lachlan naslijedio je nekoliko očevih pozicija kada se on umirovio, između ostalog vodstvo tvrtke Fox Corp.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Dva tjedna nakon što se razišao od Anna Marije Torv, Murdoch se vjenčao s Wendi Deng na tajnoj ceremoniji. Par se upoznao u Hong Kongu, gdje je ona radila u jednoj od podružnica njegovih tvrtki. zajedno su dobili dvoje djece te su živjeli u New Yorku, a razišli su se 2013. nakon 14 godina braka.

- Nikada se nisam smatrala trofejnom suprugom. Radim čitav svoj život i tako planiram nastaviti - komentirala za Deng za Vogue 2016. godine nakon njihova razvoda.

Foto: OConnor-Arroyo

Četvrta supruga Ruperta Murdocha bila je Jerry Hall. Upoznali su se preko njegove sestre u Australiji, a vjenčali su se 2016. u Londonu.

- Osjećam se kao najsretniji čovjek na svijetu - napisao je onda Murdoch na društvenim mrežama. Hall je inače prije Murdocha bila dugogodišnja partnerica Micka Jaggera s kojim ima četvero djece. S milijarderom je u braku bila šest godina prije nego što su 2022. objavili da se razilaze. Istaknuli su da ostaju u dobrim odnosima te da su veliki prijatelji.

Svoju petu suprugu, umirovljenu biologinju Elenu Zhukovu, Murdoch je upoznao preko bivše supruge Wendi Deng. Par se vjenčao 2024. na mogulovom imanju u Kaliforniji, a počeli su hodati nedugo nakon što je on prekinuo zaruke s Ann Lesley Smith s kojom je kratko bio u vezi.