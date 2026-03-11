Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKI ROMANTIK

Slavni milijarder u ljubavi uživa i na 95. rođendan: S petom suprugom upoznala ga je bivša

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Slavni milijarder u ljubavi uživa i na 95. rođendan: S petom suprugom upoznala ga je bivša
6
Foto: CHPT

Rupert Murdoch pet puta je stao pred oltar, a najduža veza trajala mu je 32 godine. Neke bivše supruge i nemaju baš najljepše riječi o njemu.

Milijarder i medijski mogul Rupert Murdoch danas slavi 95. rođendan, a osim poslovnim potezima tijekom bogate karijere nerijetko je medijske stupce punio i svojim privatnim životom. Posebnu pažnju javnosti imali su njegovi posljednji brakovi s Jerry Hall i Elenom Zhukovom, a Murdoch je u braku bio pet puta te ima šestero djece.

LUKSUZNO VJENČANJE U 93. godini oženio se Rupert Murdoch: Ovo mu je peti brak!
U 93. godini oženio se Rupert Murdoch: Ovo mu je peti brak!

Murdoch je 1956. imao 25 godina kada je prvi put uplovio u bračnu luku. Odabranica njegova srca i prva supruga bila je Patricia Booker. Booker je bila stjuardesa iz Adelaidea te se povremeno bavila i manekenstvom, a s Murdochom je dobila jedno dijete, kćer Prudence 1958. godine. Par se razišao nakon 11 godina braka 1967. Patricia se kasnije udala za Freddieja Maedera, a tijekom drugoga braka često je tulumarila te je kći koju je dobila s Rupertom ostavljala po strani. Njegovi biografi isticali su kako se vrlo malo zna o njezinu kasnijem životu, a preminula je 1998. godine. 

Anna Maria Torv druga je supruga Ruperta Murdocha. Vjenčali su se iste godine kada se on rastao od prve žene, a zajedno su ostali 32 godine. To je ujedno i njegova najduža veza. Bivša novinarka je govorila o njihovoj vezi 1999. godine kada su se rastali.

- Počela sam misliti da je Rupert Murdoch kojeg sam voljela umro davno prije nego što smo se razišli. Možda sam jednostavno bila zaljubljena u sliku koju sam imala o njemu. Međutim, Rupert kojeg sam voljela nikada se ne bi ponašao tako kako se ponaša ovaj čovjek kakvim je postao danas - rekla je onda za Australian Women's Weekly. Dodala je kako on nije imao nikakve želje spasiti njihov brak te da je s vremenom postao okrutan, a to je povezivala s njegovim poslovnim uspjesima.

Par je u braku dobio troje djece, Elisabeth, Lachlana i Jamesa. Sva njihova djeca rade za News Corp, očevu tvrtku. Upravo sin Lachlan naslijedio je nekoliko očevih pozicija kada se on umirovio, između ostalog vodstvo tvrtke Fox Corp.

Rupert Murdoch marriage
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Dva tjedna nakon što se razišao od Anna Marije Torv, Murdoch se vjenčao s Wendi Deng na tajnoj ceremoniji. Par se upoznao u Hong Kongu, gdje je ona radila u jednoj od podružnica njegovih tvrtki. zajedno su dobili dvoje djece te su živjeli u New Yorku, a razišli su se 2013. nakon 14 godina braka.

- Nikada se nisam smatrala trofejnom suprugom. Radim čitav svoj život i tako planiram nastaviti - komentirala za Deng za Vogue 2016. godine nakon njihova razvoda.

91. Dodjela nagrade Oscar, Vanity Fair Party
Foto: OConnor-Arroyo

Četvrta supruga Ruperta Murdocha bila je Jerry Hall. Upoznali su se preko njegove sestre u Australiji, a vjenčali su se 2016. u Londonu.

- Osjećam se kao najsretniji čovjek na svijetu - napisao je onda Murdoch na društvenim mrežama. Hall je inače prije Murdocha bila dugogodišnja partnerica Micka Jaggera s kojim ima četvero djece. S milijarderom je u braku bila šest godina prije nego što su 2022. objavili da se razilaze. Istaknuli su da ostaju u dobrim odnosima te da su veliki prijatelji.

Svoju petu suprugu, umirovljenu biologinju Elenu Zhukovu, Murdoch je upoznao preko bivše supruge Wendi Deng. Par se vjenčao 2024. na mogulovom imanju u Kaliforniji, a počeli su hodati nedugo nakon što je on prekinuo zaruke s Ann Lesley Smith s kojom je kratko bio u vezi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki
SLAVNE DAME

FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Doznajte što vas ove srijede, 11. ožujka, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić
NASMIJALA SVE

Nives Celzijus pokazala kakve joj poruke šalje Dino Drpić

Nives Celzijus pokazala je kako je redovno u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Dinom Drpićem. Prema porukama koje dobiva od njega, čini se kako im je jedna tema vrlo interesantna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026