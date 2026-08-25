Slavni se opraštaju od Dolly Parton: 'Sada si sa svojim suprugom za kojim si čeznula'

Brojni slavni opraštaju se od country legende Dolly Parton, koja je preminula u 81. godini života. Vijest o smrti objavio je njezin nećak Bryan Seaver putem društvenih mreža, nakon čega su se od glazbene ikone počele opraštati brojne zvijezde.

Među prvima koji su javno izrazili tugu bili su Jamie Lee Curtis, Sarah Jessica Parker i Pedro Pascal, a svojim su se porukama od Parton oprostili i Khloé Kardashian, Paris Hilton te brojna druga poznata imena.

Jamie Lee Curtis podijelila je fotografiju na kojoj pozira zagrljena s Dolly.

'Veliki je primjer svima nama', poručila je glumica.

Paris Hilton također je podijelila zajedničku fotografiju s Parton te je nazvala kraljicom.

Foto: Instagram

'Slomljena sam nakon vijesti o smrti kraljice Dolly Parton. Bila je prava ikona i velika inspiracija. Njezin talent, srce i dobrota dotaknuli su toliko života', napisala je Hilton, dodajući kako je Parton svijet ostavila boljim nego što ga je zatekla.

Sarah Jessica Parker otkrila je da Dolly nikada nije osobno upoznala, no to joj nije bilo potrebno da bi joj se divila.

Pedro Pascal objavio je crno-bijelu fotografiju Dolly te uz nju kratko napisao: 'Jedna jedina. Moramo ih stvarati više.'

Od legendarne pjevačice oprostila se i Khloé Kardashian, koja je poruku objavila na Instagram Storyju.

'Moja slatka Dolly. Sada si sa svojim suprugom, za kojim si, znam, silno čeznula', napisala je Kardashian.