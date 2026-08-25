Obavijesti

Show

Komentari 0
UMRLA U 81. GODINI

Slavni se opraštaju od Dolly Parton: 'Sada si sa svojim suprugom za kojim si čeznula'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Slavni se opraštaju od Dolly Parton: 'Sada si sa svojim suprugom za kojim si čeznula'
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

S legendarnom pjevačicom oprostili su se Jamie Lee Curtis, Sarah Jessica Parker i Pedro Pascal. Nakon toga su se javili i Khloé Kardashian, Paris Hilton...

Admiral

Brojni slavni opraštaju se od country legende Dolly Parton, koja je preminula u 81. godini života. Vijest o smrti objavio je njezin nećak Bryan Seaver putem društvenih mreža, nakon čega su se od glazbene ikone počele opraštati brojne zvijezde.

Među prvima koji su javno izrazili tugu bili su Jamie Lee Curtis, Sarah Jessica Parker i Pedro Pascal, a svojim su se porukama od Parton oprostili i Khloé Kardashian, Paris Hilton te brojna druga poznata imena.

Jamie Lee Curtis podijelila je fotografiju na kojoj pozira zagrljena s Dolly.

VELIKA GALERIJA FOTO Otišla je kraljica country glazbe! Pogledajte život Dolly Parton (80) kroz fotografije
FOTO Otišla je kraljica country glazbe! Pogledajte život Dolly Parton (80) kroz fotografije

'Veliki je primjer svima nama', poručila je glumica.

Paris Hilton također je podijelila zajedničku fotografiju s Parton te je nazvala kraljicom.

Foto: Instagram

'Slomljena sam nakon vijesti o smrti kraljice Dolly Parton. Bila je prava ikona i velika inspiracija. Njezin talent, srce i dobrota dotaknuli su toliko života', napisala je Hilton, dodajući kako je Parton svijet ostavila boljim nego što ga je zatekla.

VELIKA LJUBAV Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli
Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli

Sarah Jessica Parker otkrila je da Dolly nikada nije osobno upoznala, no to joj nije bilo potrebno da bi joj se divila.

Pedro Pascal objavio je crno-bijelu fotografiju Dolly te uz nju kratko napisao: 'Jedna jedina. Moramo ih stvarati više.'

Od legendarne pjevačice oprostila se i Khloé Kardashian, koja je poruku objavila na Instagram Storyju.

'Moja slatka Dolly. Sada si sa svojim suprugom, za kojim si, znam, silno čeznula', napisala je Kardashian.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novopečena gospođa Vrsaljko boluje od neizlječive bolesti
ISKRENO O DIJAGNOZI

Novopečena gospođa Vrsaljko boluje od neizlječive bolesti

Kaja Vrsaljko, nova supruga našeg bivšeg Vatrenog, prije četiri godine govorila je o svojoj borbi s neizlječivim bolestima
FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda
AKA BOBAN DŽUNGLICA

FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda

Nikola Nemešević proslavio se u 'Big Brotheru', gdje je njegova ljubavna priča s Marijanom Čvrljak privukla golemu pozornost javnosti. Danas se posvetio glazbi, koju stvara pod umjetničkim imenom Boban Džunglica
Umrla je Dolly Parton (80)
KRALJICA COUNTRY GLAZBE

Umrla je Dolly Parton (80)

Parton je u petak, 21. kolovoza, podijelila novosti o svom zdravstvenom stanju, priznavši da joj se zdravlje u posljednje vrijeme pogoršalo nakon smrti supruga Carla Deana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026