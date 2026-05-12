Slavni skejter rušio je rekorde pa umalo bankrotirao, danas je u centru pažnje zbog unuka

Tony Hawk jedno je od najpoznatijih imena u povijesti skateboardinga. Rođen 12. svibnja 1968. godine u San Diegu u Kaliforniji, Hawk je od ranog djetinjstva pokazivao iznimnu energiju i natjecateljski duh. Njegova majka kasnije je govorila kako je bio “izazovno dijete” jer je stalno tražio novi sport i teško mirno sjedio na jednom mjestu. Upravo zato skateboard, koji je dobio od starijeg brata kada je imao devet godina, postao je savršen izlaz za njegovu hiperaktivnost i početak nevjerojatne životne priče.

Već nakon nekoliko godina bilo je jasno da Hawk nije običan talent. S 12 godina dobio je prvog sponzora, a samo dvije godine kasnije postao je profesionalni skateboarder. Do svoje šesnaeste godine već je bio među najboljim skateboarderima na svijetu. Njegova sposobnost izvođenja tehnički zahtjevnih trikova, kombinirana s neustrašivošću i preciznošću, brzo ga je pretvorila u zvijezdu rastuće skateboard scene osamdesetih godina.

Ipak, početkom devedesetih Hawk se suočio s ozbiljnim problemima. Popularnost skateboardinga naglo je pala, a s njom i njegovi prihodi. Unatoč velikim uspjesima, gotovo je bankrotirao jer je prerano potrošio velik dio zarade iz mladosti. U tom razdoblju pokazao je i svoju poduzetničku stranu pa je 1992. zajedno s profesionalnim skateboarderom Perom Welinderom osnovao tvrtku Birdhouse. Taj potez pokazao se presudnim za njegovu budućnost.

Sredinom devedesetih ekstremni sportovi ponovno su postali popularni zahvaljujući događajima poput X Games. Hawk je postao jedno od zaštitnih lica tog pokreta. Posebnu povijesnu važnost imao je njegov legendarni trik “900”, koji je prvi put uspješno izveo na X Gamesu 1999. godine. Taj trik zahtijevao je dva i pol okreta u zraku, odnosno rotaciju od 900 stupnjeva, i dugo se smatrao gotovo nemogućim. Snimka njegova uspjeha obišla je svijet i zauvijek ga upisala u legendu.

Tijekom profesionalne karijere Hawk je osvojio više od 70 natjecanja, a njegova popularnost ubrzo je nadrasla sam sport. Krajem devedesetih i početkom 2000-ih postao je globalna pop-kulturna ikona zahvaljujući serijalu videoigara "Tony Hawk's Pro Skater", koji je milijune mladih upoznao sa skateboard kulturom. Igre su postale golemi komercijalni uspjeh i smatraju se jednima od najutjecajnijih sportskih videoigara svih vremena.

Osim skateboardinga, Hawk se okušao i u medijima te zabavnoj industriji. Pojavljivao se u filmovima poput "xXx" i "Lords of Dogtown", a glumio je i u televizijskim serijama kao što je "CSI: Miami". Godine 2004. pokrenuo je radijsku emisiju “Demolition Radio” na SiriusXM-u, dok je 2011. lansirao vlastiti YouTube projekt RIDE Channel posvećen skateboardingu i ekstremnim sportovima.

No, jedan od najvažnijih dijelova njegova života svakako je humanitarni rad. Kroz Tony Hawk Foundation, danas poznatu kao The Skatepark Project, godinama financira izgradnju javnih skate parkova u siromašnijim zajednicama diljem SAD-a. Zaklada je od 2002. pomogla izgradnju stotina parkova u svih 50 američkih saveznih država, pružajući mladima sigurno mjesto za sport, druženje i kreativno izražavanje.

Tony Hawk se nekoliko puta ženio, a ima četvero djece. Njegov najstariji sin, Riley Hawk, krenuo je očevim stopama i također postao profesionalni skateboarder. Riley je posljednjih godina posebno privukao pažnju javnosti zbog veze i braka s Frances Bean Cobain, jedinom kćeri legendarnog frontmena grupe Nirvana, Kurta Cobaina.

Njih dvoje dobili su sina Ronina Walkera Cobaina Hawka, čime su Tony Hawk i Kurt Cobain postali povezani kroz zajedničkog unuka. Ta je činjenica izazvala veliko zanimanje javnosti i nostalgične reakcije obožavatelja jer simbolično povezuje dvije velike ikone alternativne kulture tog vremena. Tony Hawk je prije nekoliko mjeseci izjavio kako bi volio da je Kurt Cobain živ kako bi mogao upoznati svog unuka i vidjeti kakva je osoba postala njegova kći Frances Bean Cobain.