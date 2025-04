Slavni trener hrvatskih korijena ljubi 48 godina mlađu: Ona ukrala pažnju u kratkoj minici

Slavni trener američkog nogometa Bill Belichick (72) ljubi 48 godina mlađu Jordon Hudson (24), a zgodna studentica ukrala je svu pažnju ovog vikenda u Chapel Hillu gdje je došl a podržati svog dragog na stadionu Kenan.

Foto: Profimedia

Manekenka koja se natjecala i za Miss Mainea odjenula je bijelu dolčevitu i mini suknju zmijskog uzorka i kaput istog uzorka, a sve je zaokružila visokim bijelim čizmama.

Izvori bliski paru ranije su kazali kako oni ne mare za raliku u godinama te kako je Jordon ''stara duša''.

Studentica i legendarni trener upoznali su se još 2021. godine na letu iz Bostona za Floridu, a zbližili su se preko projekta na kojem je ona tada radila. Navodno su nakon tog leta razmijenili brojeve telefona te ostali u prijateljskim odnosima. U vezi su, navodno, još od 2022. godine, a od ožujka 2024. su se prestali skrivati.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Belichick uvijek rado ističe svoje hrvatske korijene i ponosi se njima, a legendarni trener s New York Giantsima osvojio je dva prstena, a New England Patriotse odveoje do šest naslova prvaka NFL-a.