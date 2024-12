Slavni trener hrvatskih korijena prvi put na crvenom tepihu s 48 godina mlađom: 'Stara je duša'

Slavni trener američkog nogometa hrvatskog podrijetla Bill Belichick (72) prvi se put ovih dana pojavio na crvenom tepihu sa svojom 48 godina mlađom djevojkom, bivšom navijačicom Jordon Hudson. Par se pojavio na humanitarnoj večeri u New Yorku koju organizira Prirodoslovni muzej, a među drugim slavnim gostima bili su i Scarlett Johannson, Paul Mescal... Za tu prigodu su se lijepo sredili, a Jordon je privukla pažnju crnom haljinom s velikim prorezom na nozi.

Foto: Profimedia

- Bill je bio jako ponosan što je Jordon bila uz njega na toj večeri - rekao je izvor za Page Six i dodao da se par međusobno jako poštuje i imaju puno razumijevanja jedno za drugo.

Iako je njihova veza često pod povećalom zbog velike razlike u godinama, njima navodno to uopće ne smeta.

- Ma Billa boli briga za razliku u godinama, on cijeni Jordon zbog toga kakva je - poručio je izvor.

Foto: Instagram

- Ona je 'stara duša' tako da su se njih dvoje povezali na nekoj dubljoj razini. Godine su samo broj za njih - dodao je te poručio da ne slušaju 'hejtere' jer se vole i nije ih briga što drugi imaju za reći. Page Six navodi i da par već mjesecima živi zajedno.

Belichick i Jordon ljetovali i u Hrvatskoj

Par voli objavljivati zajedničke fotografije na društvenim mrežama pa je tako Jordon početkom listopada objavila nekoliko fotografija s ljetovanja na kojem su zajedno bili. Među fotografijama su se našle i neke iz Hrvatske.

Ranije je njezina prijateljica otkrila za strane medije da se par upoznao na letu još 2021. godine, a zbližili su se dok su radili na projektu. Jordan je tada bila još studentica.

Poznati trener ne skriva ni koliko je ponosan na svoje hrvatske korijene te je svojedobno ispričao kako su njegovi djed i baka stigli u SAD 1910. godine iz Draganića. Početkom lipnja se susreo s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima i dobio domovnicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:00 Plenković primio hrvatsko-američkog NFL trenera Billa Belichicka | Video: 24sata/pixsell

- To je važno priznanje, generacije prije mene otvorile su mi put prema uspjehu, učinile mi život toliko lakšim i boljim - rekao je tada te dodao kako je jedan njegov sin napravio i tetovažu s hrvatskim simbolom, no da on nije bio dovoljno hrabar da to učini.