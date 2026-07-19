Slavnoga glumca oteli su pod prijetnjom oružjem, a BBC ga nije htio jer 'nije dovoljno seksi'

Britanski glumac Benedict Cumberbatch, prepoznatljiv po prodornom pogledu, dubokom glasu i sposobnosti da udahne život najkompleksnijim likovima, danas slavi 50. rođendan. U karijeri koja se proteže kroz tri desetljeća, od kazališnih dasaka londonskog West Enda do blockbustera koji su obarali rekorde gledanosti, Cumberbatch se etablirao kao jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih umjetnika svoje generacije. Njegov put od klasično obrazovanog glumca do globalne zvijezde priča je o talentu, upornosti i pažljivo biranim ulogama koje su ga učinile miljenikom i kritike i publike.

Rođen u Londonu u glumačkoj obitelji 19. srpnja 1976. godine, Benedict je odrastao okružen umjetnošću. Ipak, njegovi roditelji, svjesni nesigurnosti glumačkog poziva, nadali su se da će njihov sin odabrati stabilniji put, potičući ga da razmotri karijeru u pravu. Cumberbatch je neko vrijeme i sam razmišljao o tome, privučen "performansom sudnice", no strast prema glumi, koja se rasplamsala još u prestižnoj školi Harrow, bila je jača. Nakon godine provedene u podučavanju engleskog jezika u tibetanskom samostanu, upisao je studij drame na Sveučilištu u Manchesteru, a potom i magistrirao klasičnu glumu na cijenjenoj Londonskoj akademiji za glazbenu i dramsku umjetnost (LAMDA).

Warner Bros - CinemaCon 2018 - Las Vegas | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS

Njegovi su temelji čvrsto ukorijenjeni u kazalištu, gdje je od 2001. godine ostvario niz zapaženih uloga u klasičnim komadima. Prijelomni trenutak dogodio se 2011. godine u produkciji "Frankensteina" u režiji Dannyja Boylea. Na pozornici Royal National Theatrea, naizmjenično je s Jonnyjem Leejem Millerom igrao uloge doktora Victora Frankensteina i njegovog stvorenja, što im je donijelo zajedničku nagradu Olivier za najboljeg glumca. Godine 2015. ispunio je jednu od svojih životnih ambicija odigravši Hamleta u Barbican Theatreu, a ulaznice za tu predstavu rasprodale su se u rekordnom roku, postavši najtraženiji kazališni događaj svih vremena.

Sherlock i proboj na svjetsku scenu

Iako je već imao respektabilnu karijeru, uloga koja ga je katapultirala u svjetsku stratosferu bila je ona modernog Sherlocka Holmesa u BBC-jevoj seriji "Sherlock" 2010. godine. Njegova interpretacija arogantnog, genijalnog i socijalno nespretnog detektiva postala je globalni fenomen. Zanimljivo je da su producenti s BBC-ja u početku bili skeptični, smatrajući da Cumberbatch "nije dovoljno seksi" za ulogu. Međutim, publika je mislila drugačije, a serija mu je donijela nagradu Emmy i vojsku obožavatelja diljem svijeta. Kada su se obožavateljice prozvale "Cumberbitches", glumac je ljubazno zamolio da promijene naziv u "Cumberpeople", smatrajući originalni termin omalovažavajućim i antifeminističkim.

Foto: Kirsty Wigglesworth/REUTERS

Uspjeh "Sherlocka" otvorio mu je vrata Hollywooda. Uslijedio je niz impresivnih uloga u kojima je pokazao nevjerojatnu glumačku širinu: od špijuna u filmu "Dečko, dama, kralj, špijun" i majora u Spielbergovom "Putu rata", do zmaja Smauga kojem je posudio glas i pokrete u trilogiji "Hobit". Godina 2013. bila je posebno plodna; glumio je u čak četiri filma nominirana za Oscara, uključujući ulogu vlasnika robova u povijesnoj drami "12 godina ropstva" i antagonista Khana u "Zvjezdanim stazama: U tami".

Vrhunac priznanja stigao je s ulogom genijalnog matematičara i kriptografa Alana Turinga u filmu "Igra oponašanja" (2014.), koja mu je donijela prvu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca. Istraživači su kasnije otkrili fascinantnu podudarnost: Cumberbatch je daleki, sedamnaesti rođak samog Turinga. Nešto slično dogodilo se i s njegovom najpoznatijom ulogom, jer je otkriveno da je u srodstvu i sa sirom Arthurom Conanom Doyleom, tvorcem Sherlocka Holmesa.

Život izvan reflektora

Unatoč slavi, Cumberbatch se trudi privatni život držati podalje od javnosti. Od 2015. godine u braku je s kazališnom redateljicom Sophie Hunter, s kojom ima tri sina. Poznat je po svom aktivizmu i filantropiji. Snažno se zalaže za ravnopravnost spolova u filmskoj industriji, izjavivši da će odbiti uloge ako njegove kolegice nisu jednako plaćene. Također je glasan zagovornik prava LGBTQ+ zajednice te je iskoristio svoju platformu za podizanje svijesti o izbjegličkoj krizi.

Jedan od događaja koji mu je promijenio život dogodio se 2005. godine u Južnoj Africi, tijekom snimanja mini-serije "To the Ends of the Earth". Cumberbatch i dvoje kolega bili su oteti pod prijetnjom oružjem. Otmičari su ih opljačkali i na koncu bez objašnjenja pustili na slobodu. To traumatično iskustvo, kako je kasnije rekao, naučilo ga je da se "na ovaj svijet dolazi i s njega odlazi sam" te ga je potaknulo da živi "manje običan život". Možda je upravo taj unutarnji poriv ono što ga tjera da neprestano istražuje nove glumačke izazove, od superheroja Doctora Strangea u Marvelovom svemiru do izmučenog rančera u filmu "Šape pasje", uloge koja mu je donijela drugu nominaciju za Oscara. Ulaskom u pedesetu godinu života, Benedict Cumberbatch ostaje glumac čija svaka nova uloga obećava dubinu, inteligenciju i nezaboravnu izvedbu.

*uz korištenje AI-ja