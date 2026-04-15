Slavnoj glumici u ljubavi nije bilo lako te je bila u depresiji, prvi muž varao je s kolegicom

Emma Thompson rođena je 15. travnja u Londonu u glumačkoj obitelji. Otac joj je glumac Eric Thompson, a majka Phyllida Law te je odmalena htjela krenuti njihovim stopama. Dok je studirala englesku književnost na Sveučilištu Cambridge pridružila se glumačkoj skupini Footlights. Nakon diplome 1980. godine je nastavila glumiti, a prva veća uloga bila joj je u BBC-evoj seriji "Fortunes of war" uz Kennetha Branagha, za kojeg se kasnije i udala. Pojavili su se u nekoliko projekata zajedno, uključujući filmove "Dead Again" i "Peter’s Friends". Za ulogu u filmu "Howards End", Thompson je dobila Oscara i BAFTA nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu, čime je osigurala status jedne od najvećih zvijezda u usponu toga vremena.

Godine 1995. napisala je scenarij te je glumila glavnu ulogu u filmskoj adaptaciji knjige Jane Austen "Razum i osjećaji". Film je ostvario veliki uspjeh te je glumici donio Oscara za najbolji scenarij i još jednu nagradu BAFTA za najbolju žensku ulogu.

"Zapravo ljubav", serijal filmova o Harryju Potteru, "Nanny McPhee", "Men in Black: International", "Cruella", "Ljepotica i zvijer" i "Years and Years" samo su neki od kasnijih naslova u kojima je briljirala, a koji su joj donijeli svjetsku slavu. Zahvaljujući brojnim ulogama, Thompson je 2018. dobila priznanje britanske kraljice Elizabete II., koja ju je onda proglasila damom.

Emma Thompson je prvog supruga, glumca i redatelja Kennetha Branagha, upoznala 1987. godine dok su snimali seriju "Fortunes of War". Pred oltar su stali dvije godine kasnije, a britanski mediji su ih onda proglasili "zlatnim parom" tamošnje scene. Odbijali su se zajedno pojavljivati na događanjima, nisu htjeli davati intervjue te su svim silama pokušavali zadržati svoju privatnost. U rujnu 1995. godine su objavili da se rastaju te su istaknuli kako su razlog tome njihovi pretrpani rasporedi, no onda su se našli u centru skandala. Britanski tabloidi otkrili su kako je Kenneth imao aferu s kolegicom Helenom Bonham Carter.

Thompson je kasnije priznala kako je dugo bila u depresiji zbog cijele situacije, a ostala je živjeti u domu koji je dijelila s bivšim suprugom. Na setu filma "Razum i osjećaji" spetljala se s Gregom Wiseom, za kojeg je rekla da joj je spasio život te joj je pomogao da se izliječi od depresije. Par je kćer Gaiju dobio kada je glumica imala 39 godina umjetnom oplodnjom. Pred oltar su stali 2003., a iste su godine posvojili sina. Emma Thompson i njezin suprug žive na relaciji Venecija - London, a svoju privatnost pokušavaju držati podalje od medija.