Slijepi i autistični mladić dobio 'Zlatni gumb': Rasplakao žiri

Izveo si nešto nevjerojatno. Pamtit ću to do kraja života, komentirao je Simon Cowel (59), član žirija showa America's Got Talent, nastup 22-godišnjeg Kodija Leeja.

Slijepog i autističnog mladića na pozornicu je dopratila majka i pomogla mu da se predstavi i smjesti za klavir. Čim je počeo pjevati i svirati mladić je potpuno zaokupio pažnju žirija i publike koja je skočila na noge i priuštila mu dugi aplauz.

Kodi je odsvirao i pjevao pjesmu 'A Song For You' Donnyja Hathawaya. Članovima žirija navrle su suze na oči od ganuća, a Gabrielle Union (46) kojoj je ovo prva sezona da sjedi u žiriju, dala mu je 'Zlatni gumb' i direktan ulazak u finale.

Kad su po Kodiju i majci počeli padati zlatni konfeti na pozornici su im se pridružili ostali oduševljeni članovi obitelji.

Foto: Youtube/Screenshot

- Rano smo shvatili da voli glazbu. Slušao je i razrogačio oči i počeo pjevati. Tada sam se rasplakala. Shvatila sam da je zabavljač. Kroz glazbu i nastupe izdržava život u ovom svijetu, jer kad si autističan zbilja je teško raditi što svi drugi rade. Glazba mu je zapravo spasila život - kazala je majka prije Kodijevog nastupa.

