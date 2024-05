Slovenci ljuti na svoj žiri: 'Meni je Hrvatska pobjednik. Dati šest bodova njima je velika sramota'

Sinoć je održano finale 68. Eurosonga, a pobjedu su odnijeli Nemo iz Švicarske. Od žirija su dobili čak 365 bodova, dok su Baby Lasagni dali 210 bodova. Hrvatska je 12 bodova dobila samo od žirija Cipra i Srbije, što je brojne naljutilo. Ljuti su bili i Slovenci, čiji je žiri Baby Lasagni dao šest bodova. Ovo je izazvalo lavinu negativnih komentara kod naših susjeda, čija je predstavnica Raiven u finalu završila na 23. mjestu.

- Treba ukinuti glasove žirija i uzeti u obzir samo glas naroda. Onda bi ovo bilo profesionalno natjecanje. Za mene je Hrvatska apsolutni pobjednik - jedan je od komentara.

- Dati šest bodova Hrvatima, u ovako lošoj konkurenciji, je neviđena sramota - pisali su neki.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oko bodovanja se oglasila članica slovenskog žirija, Lea Sirk, koja je objasnila da stručna povjerenstva nisu raspravljala međusobno o ocjenama, nego da je svaka država odlučila za sebe.

- Prilikom bodovanja se stručni žiri fokusirao samo na stručne smjernice koje smo dobili, a Švicarac je time zadovoljio i vokalno i samom pjesmom. Zaključili smo da će Hrvat dobiti najviše bodova publike. Ove je godine Eurosong imao jednu mračnu stranu, ali mislim da bi Slovenci trebali biti posebno sretni i ponosni na našu Raiven, koja je svoj nastup odradila jako dobro - rekla je.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Inače, Slovenci su svoje bodove podijelili ovako: Švicarska je dobila 10 bodova, Portugal osam, Armenija sedam, Hrvatska šest, Luksemburg pet, Srbija četiri, Italiji su dali tri boda, Grčkoj dva, a Irskoj jedan. Svojih 12 bodova su dali Francuskoj. Njihov stručni žiri su činili: pjevačica Lea Sirk, plesač i koreograf Matevž Česen, pjevač grupe LPS Filip Vidušin, producent Martin Štibernik te pjevačica Maja Keuc.