Slovenci ne idu na Eurosong, a neće ga ni gledati: Emitirat će sadržaj posvećen Palestini...

Veliko 70. izdanje Eurosonga sve je bliže te je ostalo nešto manje od mjesec dana od početka ovog glazbenog natjecanja koje se ove godine održava u Beču. No, i ove godine je ovo glazbeno natjecanje obavijeno političkim pitanjem oko sudjelovanja Izraela.

Nakon što je Europska radiodifuzijska unija objavila krajem prošle godine da će se Izrael i 2026. natjecati, iako već nekoliko izdanja natjecanja ne prolaze bez prosvjeda zbog toga, pet zemalja je najavilo bojkot.

Pa se tako ove godine ne natječu Island, Irska, Španjolska, Nizozemska, ali i nama susjedna Slovenija. U četvrtak se regijom proširila i vijest kako se Slovenija ne zaustavlja samo ovakvoj vrsti bojkota.

Naime, njihova nacionalna RTV Slovenija neće ni prenositi Eurosong, već će umjesto toga emitirati poseban program 'Glasovi Palestine', i to od 10. do 20. svibnja. Program će sadržavati filmove, emisije i analize koje prate priče ljudi i širi kontekst zbivanja na Bliskom istoku.

- Kroz ovaj program, RTV Slovenija nastavlja ispunjavati svoju javnu misiju - nuditi gledateljima dubok i slojevit sadržaj koji promovira razumijevanje, dijalog i kritičko mišljenje o trenutnim globalnim problemima - navodi RTV Slovenija na svojoj stranici.

Ove godine se ovo glazbeno natjecanja odvija 12., 14. i 16. svibnja, a na rasporedu su dvije polufinalne večeri i veliko finale u subotu. Hrvatsku predstavljaju ovogodišnje pobjednice na Dori, grupa Lelek, s pjesmom 'Andromeda'.