Slučajna obitelj uskoro stiže na Novu TV: 100 ljudi, 2 studija, 5 kamera, 45 setova i 35 lokacija!

Troje stranaca, tri različita problema i jedna velika laž koja bi im trebala pomoći da pobjegnu od života kakav više ne žele. Tako počinje nova domaća dramsko-humoristična serija “Slučajna obitelj”, koja 6. rujna kreće na Novoj TV, dok su prve dvije epizode već sad dostupne na platformi Nova Play. U središtu priče nalaze se Vito, Korina i Petar, ljudi koji se u normalnim okolnostima vjerojatno nikad ne bi našli zajedno, no splet okolnosti prisilit će ih da odglume nešto što nikad nisu planirali - obitelj.

Vito Haranga, kojega glumi Filip Juričić, šarmantan je muškarac koji na dan vlastita vjenčanja odlučuje pobjeći od braka. U njegovu se priču ubrzo upleće Korina Meštrov, koju tumači Romina Tonković. Korina je žena u tridesetima, umorna od teškog suživota s lošim partnerom Gogijem, opasnim muškarcem povezanim sa sumnjivim poslovima. Energična, hrabra i temperamentna prevarantica toplog srca. Romina Tonković posebno je istaknula suradnju s Filipom Juričićem, s kojim dosad nije imala priliku raditi.

- Stvarno je lijepo raditi s Filipom. Do sada nismo surađivali, ali sam o njemu čula sve najbolje i pokazalo se da je to istina. Uvijek je dobro raspoložen, profesionalan i sjajan partner u sceni. Općenito je atmosfera na setu bila vrlo opuštena i mislim da je baš zato bilo lijepo dolaziti na set - rekla je glumica.

Treći član neobične ekipe je Petar Kiša, kojega glumi Tit Emanuel Medvešek. Petar je siroče i bjegunac iz doma za nezbrinutu djecu. Šaljivdžija je, dobar, topao, nježan i krhak, ali istodobno duboko nesiguran, ranjen, preplašen i ostavljen. Prezime je dobio po kiši koja je padala na dan kada su ga pronašli. Tit Emanuel Medvešek također ističe dobru atmosferu na setu, iako snimanja nisu uvijek lagana.

- Puno se radi, ali ima i puno smijeha. Najdraže mi je, ali i najteže, usred ozbiljno napete ili psihički zahtjevne scene stišati set od lavine smijeha koju nam priušti jedan od šaljivih kolega.

Snimanja znaju biti zahtjevna, no dobra atmosfera sve olakša. Mislim da smo se kao ekipa povezali i to se osjeti u svakodnevnom radu - ispričao je glumac.

Već u prvoj epizodi gledatelje očekuje niz neočekivanih obrata. Josip, kojega glumi Milan Štrljić, odlazi na ozbiljan razgovor s mjesnim svećenikom, no u župnom uredu dočeka ga prizor koji ga ostavlja bez riječi. Korina se na poslu nađe u ozbiljnim problemima, a situaciju dodatno zakomplicira neočekivani dolazak Gogija, kojega glumi Slavko Sobin. Ona mu želi isplatiti dug i zauvijek se udaljiti od njega. U međuvremenu, Petar, koji je primljen u udomiteljsku obitelj, u posljednji trenutak bježi iz Doma, dok Vitu pred svadbu dodatnu nervozu stvaraju svađa s Korinom i tajna koju je Lana dosad skrivala od njega. Vitov bijeg neće proći bez posljedica. Njegova bivša zaručnica Lana Pandža, koju glumi Lena Medar, ostaje shrvana nakon što je ostavljena pred oltarom.

Dinka glumi Zlatan Zuhrić Zuhra, a riječ je o Laninu ocu i Vitu vrlo opasnom protivniku. Dinko je silno bogat i prilično utjecajan. Za svoju obitelj spreman je učiniti sve i nema novca koji nije spreman riskirati kako bi obranio njihovu čast. Kad posumnja da bi Vito mogao povrijediti njegovu kćer, postaje njegov antagonist. Njegovu suprugu Miru glumi Sandra Lončarić.

- Mislim da će se mnogi prepoznati u odnosima među likovima. Serija donosi puno emocija, topline, humora, ali i neočekivanih obrata.

Upravo ta kombinacija čini priču životnom i vjerujem da će publika poželjeti iz epizode u epizodu saznati što će se dalje događati - rekla je glumica.

U seriji će se gledatelji susresti i s obitelji Lisac. Dijana Vidušin glumi Vlastu, brižnu ženu koja želi živjeti u miru i skladu sa svojom obitelji. Njezin suprug Ivo, kojeg tumači Stjepan Perić, lokalni je policajac koji je uvjeren da je vrlo lukav. Njihovu djecu, Tatjanu i Lovru, glume Dora Dimić Rakar i Lovro Juraga.

- Moj lik se isto zove Lovro. No razlika između nas je da ja nisam toliko bahat kao on (smijeh). Nisam tako oštar prema ljudima kao on - govori. Osvrnuo se i na atmosferu na setu: “Iskreno mogu reći da je na setu baš neka dobra atmosfera. Zasad je sve super! S nekima se poznajem od ranije. Tit i ja se znamo od rane dobi, a s nekima imam priliku prvi put raditi”.

U glavnoj postavi su, među ostalima, Dragan Despot, Jasna Odorčić, Barbara Nola, Ksenija Pajić, Filip Detelić, Nives Celzijus, Katarina Baban, Zlatan Zuhrić Zuhra, Sara Stanić, Nebojša Rako, Slavko Sobin i Dado Ćosić. Uz njih u seriji sudjeluju i druga poznata i nova lica. Zanimljivo je i da gotovo pola stoljeća dijeli najstarijeg i najmlađeg člana glavne glumačke postave. Milan Štrljić ima 74 godine, a Tit Emanuel Medvešek ima 26.

Katarina Baban, koja igra Milenu Kutnjak, vlasnica je kafića u malome mjestu Jaruga. Glumica je posebno istaknula njezinu jednostavnost, dobrotu i neposrednost.

- Milena je prizemljena cura iz mirnog mjesta, nije sklona drami i nema vremena za nepotrebne komplikacije. Jako je pedantna i posvećena svom kafiću, požrtvovna je, draga i osoba na koju se drugi uvijek mogu osloniti. Dugo nisam igrala ovako klasično pozitivnu ulogu. Dok su drugi likovi pomalo zamrljani i nose svoje grijehe, Milena je čista, iskrena i dobra - rekla je Baban. No dobra atmosfera nije jedino što izdvaja snimanje “Slučajne obitelji”.

Iza svega što gledatelji budu vidjeli na malim ekranima stoje velika produkcija, brojna ekipa i zahtjevna organizacija snimanja. Snimanje “Slučajne obitelji” počinje već u sedam sati ujutro, a za dio ekipe dan kreće još ranije.

Posebnost televizijskog snimanja je i u tome što se scene ne snimaju kronološkim redom. Glumci tako tijekom jednog dana mogu učiti tekstove iz različitih epizoda s obzirom na to da se snimanje grupira prema setovima i likovima. Zbog toga isti glumci tijekom dana često moraju mijenjati kostime, šminku i frizuru, a prilagođavaju se i setovi, ovisno o sceni koja se snima. Na seriji rade dvije snimateljske ekipe, a snima se istodobno u studiju i na lokaciji. U prosjeku se tijekom jednog dana snimi oko 30 scena. Produkcijsku ekipu serije čini oko 110 ljudi, dok se tijekom prosječnoga snimajućeg dana na setovima nalazi oko 60 ljudi iz produkcije, uz dodatnih desetak glumaca. Samo u garderobi radi sedam osoba, dok ih je u make-upu šest. Snimateljska ekipa sastoji se od redatelja, direktora fotografije, scripta, asistenata režije, snimatelja, tonaca i rasvjetara, a ima 50-ak ljudi.

Brojke koje stoje iza serije najbolje pokazuju koliko je velika produkcija potrebna za realizaciju jedne domaće serije. “Slučajna obitelj” snima se u dva studija - veliki se prostire na 1200 četvornih metara, a manji na još 800. Ukupno je riječ o čak 2000 četvornih metara prostora. U seriji postoji pet glavnih setova, koji se sastoje od 45 manjih setova. Osim toga, koristi se oko 35 lokacija, među kojima su interijeri i eksterijeri. Za izgradnju setova trebalo je oko mjesec i pol dana, a u cijeli proces bilo je uključeno četrdesetak ljudi. Snimanje se odvija s pet kamera - tri istodobno rade u studiju, a dvije na lokaciji. Nakon što se snimanje završi, posao još nije gotov. U montaži sudjeluju kreativni producent i glavni montažer, uz još četiri osobe koje rade na pripremi snimljenog materijala, dok u postprodukciji jedne epizode sudjeluje oko 15 ljudi.

Jedan od zanimljivijih primjera koliko snimanje može biti zahtjevno jest scena propalog vjenčanja iz prve epizode. Na setu je tada bilo osam glumaca i čak 34 statista, uz produkcijsku i snimateljsku ekipu. Hoće li ova neobična trojka uspjeti pobjeći od svojih prošlosti i pritom zaista postati obitelj, gledatelji će uskoro doznati u “Slučajnoj obitelji”.