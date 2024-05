Službena stranica Eurosonga je objavila video o Nemi: Fanovi u komentarima pišu samo jedno

Na službenim stranicama Eurosonga objavljen je video o pobjednicima Nemi (24) na kojemu je prikazan put do njihove pobjede.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Iz Biela do eurovizijske slave, pogledajte Nemov put do pobjednika Eurosonga 2024. - piše u opisu objave.

68. Eurovision Song Contest - Final | Foto: Jens Büttner/DPA

Fanovi Eurosonga odmah su preplavili objavu komentarima na društvenim mrežama i pišu - samo jedno.

- Pravda za Joosta Klaina - pisali su aludirajući na nizozemskog predstavnika koji je diskvalificiran uoči finala.

- Htio bih vidjeti Joostov put i kako ste mu uništili njegov san - napisali su drugi.

The 68th edition of the Eurovision Song Contest (ESC), in Malmo | Foto: TOM LITTLE/REUTERS

Prisjetimo se, glazbenik iz Nizozemske Joost Klein (26) svoju zemlju trebao je predstavljati s pjesmom 'Europapa', ali je diskvalificiran uoči finala. Njegova pjesma trenutačno je jedan od najslušanijih s Eurosonga.

Inače, Joost Klein već je dobro poznato ime diljem Europe, a nikada nije krio da je imao teško djetinjstvo. Njegov otac preminuo je od raka kada je Joost imao samo 12 godina. Godinu dana nakon je izgubio i majku, a odgajali su ga brat i sestra.

68. Eurovision Song Contest - Rehearsal for the 2nd semi-final | Foto: Jens Büttner/DPA