Službeno je! Otkriveni datum i lokacija raskošnog vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea

Već se neko vrijeme nagađa kada će se i gdje održati veliko vjenčanje Taylor Swift i njenog izabranika hrvatskih korijena Travisa Kelcea, a sada je tim nagađanjima došao kraj. Kako piše Page Six, pozivnice za najavu datuma (“save the date”) za vjenčanje već su poslane, čime su potvrđene i ključne pojedinosti dugo iščekivanog događaja.

Veliki dan zakazan je za 3. srpnja u New Yorku, što je iznenadilo mnoge obožavatelje. Naime, ranije su kružile informacije da su slavna pjevačica i zvijezda Kansas City Chiefsa razmatrali Rhode Island kao lokaciju ceremonije, gdje Swift posjeduje veliko imanje uz hotel.

Ipak, još u studenom izvor blizak paru otkrio je da razmišljaju o odustajanju od te ideje te planiraju organizirati znatno raskošnije slavlje na potpuno novoj lokaciji koja može primiti veći broj uzvanika.

Odabirom New Yorka, Swift i Kelce pridružuju se dugom popisu slavnih parova koji su upravo u tom gradu izrekli sudbonosno “da”. Među njima su Beyoncé i Jay-Z, koji su se vjenčali u svom stanu u Tribeci 2008., kao i Hailey i Justin Bieber, Mariah Carey i Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick te Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas.

Datum vjenčanja nije slučajan. Četvrti srpnja, američki Dan neovisnosti, poznat je kao jedan od omiljenih blagdana Taylor Swift, a ove godine obilježava se i 250. obljetnica Sjedinjenih Američkih Država.

New York zauzima posebno mjesto u životu slavne pjevačice. Godine 2014. uselila se u dva susjedna penthousea u Tribeci koje je spojila u jedan luksuzni dupleks. Kasnije je proširila svoj prostor kupnjom susjedne gradske kuće i dodatnog lofta od oko 325 četvornih metara u istoj zgradi.

Iste godine napisala je pjesmu “Welcome to New York” kao svojevrsnu posvetu gradu, opisujući ga kao dinamično i nepredvidivo mjesto koje osvaja na prvi pogled.

Swift je čak bila i globalna ambasadorica dobrodošlice New Yorka tijekom 2014. i 2015., a njezina pjesma korištena je u promociji turizma grada.

Tijekom obnove svog doma na Franklin Streetu 2016., živjela je na Cornelia Streetu – koja je kasnije inspirirala istoimenu pjesmu na njezinom albumu “Lover” iz 2019. godine.

Danas je često viđena u najpoznatijim restoranima grada, gdje provodi vrijeme s brojnim slavnim prijateljima.

Ni Travis Kelce ne skriva oduševljenje New Yorkom. U jednom intervjuu istaknuo je kako mu je posebno drago jednostavno “upijati atmosferu grada”, šetati ulicama i osjećati njegovu energiju.

*uz korištenje AI-ja