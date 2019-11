Smetala joj velika pozornost: I Go-go plesačica ostavila Deppa

Optužbe na račun glumca Johnnyja Deppa (56) od strane njegove bivše supruge, glumice Amber Heard (33), još uvijek pljušte. Zbog toga je glumac neprestano pod povećalom javnosti. Sva je ta pozornost njegovoj dosadašnjoj djevojci, go-go plesačici Poline Glen (24) došla 'do grla'. Spremila je stvari i odselila se iz njihovog zajedničkog doma u Los Angelesu, piše Daily Mail.

Glen je tako ostavila Deppa i 'pobjegla glavom bez obzira' iz Los Angelesa u rodni Sankt Petersburg jer ju je sva medijska pozornost zbog Deppa prestrašila i željela se maknuti od svega.

Deppa i Glen prvi put se povezalo 2017., iste godine kada je Depp finalizirao razvod s Heard, ali njegova pravna bitka s bivšom suprugom koja ga je optužila za zlostavljanje tada je tek počela pa se Depp oporavljao u društvu plesačice.

Naime, Heard je u optužnici navela kako ju Depp sustavno fizički i psihički zlostavljao, odnosno tukao, vukao za kosu i to posebice kada bi se napio. Glumac je sve optužbe negirao. Također, tužio je Heard za klevetu, ali ona nije odustala te je navela još detalja o zlostavljanju.

- Cijelu noć je pio i drogirao se. Ujutro kad sam se probudila, dočekao me i počeo maltretirati. Tog dana me izudarao više puta, pljuvao me, gađao bocama... bojala sam se za svoj život - kazala je glumica u dugotrajnom i mučnom svjedočenju, a sada Heard i njezin tim inzistiraju da sud ustanovi kako je, tvrde, Depp bio nasilan i ranije.

Heard se razvela od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze. Zatražila je rastavu u svibnju 2016. te odmah potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike', a nasilje je, po njezinim riječima, kulminiralo kad joj je Johnny navodno bacio mobitel u lice i razbio nekoliko stvari u njezinu stanu.

Njegova tada nova djevojka vrlo se brzo uselila u njegov dom, a planirali su se i vjenčati, no sva medijska pozornost zbog Deppa prestrašila je Glen i željela se maknuti od svega.

