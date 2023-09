Smilja oduševila Branka, a Ruža se razočarala u njega: 'Shvatila sam to kao prevaru, poniženje'

U novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' ostatak farmera upoznalo se sa svojim zlatnim djevojkama, a među njima i Branko Jurković. Branko je pratio starije sezone emisije gdje je saznao za Smilju, koja ga je odmah oduševila. Najveća mu je želja bila da upravo ona dođe na njegovu farmu, a to mu se i ostvarilo.

- Branko je mene gledao u 'Ljubav je na selu', tamo je zaključio da sam ja njegova osoba za život i on je moj najveći obožavatelj. I živio je u nadi da ću se ja tu pojaviti i evo, pojavila sam se. Lijepo je kad se nekome ispune želje - rekla je Smilja.

Branko je uzbuđeno pitao zlatnu djevojku za njeno ime, a Smilja ga je pitala da mu kaže koje mu je najljepše žensko ime. 'Ja kad bih birao imena, ja bih birao Suzana', rekao je Branko i iznenadio sve prisutne.

Foto: RTL

- Dobro, onda ću ja biti tvoja Suzana - rekla mu je Smilja. Nije mu odmah htjela reći kako se zove, a Branka je zanimalo i kako izgleda. Ispitivao ju je za boju kose i očiju, a nije mu se svidjelo kad je rekla da ima 'neke zelene, plave, sive'.

Branka je zanimalo i zašto se ona prijavila kod njega.

- To je sad dobro pitanje. Voliš dječicu svoju, to mi je dobro. Volio si svoju suprugu pa se nadam da ćemo i mi nešto imati - rekla je Smilja na što je on odgovorio: 'I ja se nadam'. Njegov odgovor iznenadio je Ružu.

Foto: RTL

Došlo je vrijeme kad je Branko napokon ugledao Smilju i bio je oduševljen. Voditeljica Anita Martinović podsjetila je Branka da je rekao da ako se Smilja pojavi da će je odmah voditi doma, a on je rekao da sad mora razmislit o tome. Priznao je i da je Smilju sreo u Pakracu kad je radio tamo.

Smilju je iznenadilo to što je Branko praktički zaručio Ružu te je komentirala kako njoj priča jedno, a Ruži drugo.

- Osjećala sam kao da mu nije stalo. Shvatila sam to kao prevaru, poniženje - komentirala je Ruža.