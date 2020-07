Smith zaveo Samanthu u 'Seks i gradu', a sad ne sliči na sebe...

Jason je glumio dečka glavne glumice Samanthe Jones, koju je utjelovila Kim Cattrall. Morao se skinuti gol pred publikom. Nakon 'Seks i grada' glumio je u brojnim filmovima

<p>Glumac <strong>Jason Lewis </strong>(49) proslavio se ulogom Smitha Jerroda u kultnoj seriji 'Seks i grad'. Tad je imao dugu plavu kosu i obrijano lice, a sad 'fura' kratku frizuru te ima bradu i brkove. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kardashianke nekad i sad</strong></p><p>Jason je za australsku televiziju progovorio zbog čega se serija 'Seks i grad' još uvijek gleda. </p><p>- Mislim da je prvi razlog to što u nazivu ima seks, a osim toga dobro je napisana i govori o nečemu što smo svi iskusili i istovremeno je smiješna, senzacionalna i zabavlja gledatelje. U svakoj epizodi ima nešto što ti dirne srce - rekao je glumac. </p><p>Jason je glumio dečka glavne glumice Samanthe Jones, koju je utjelovila <strong>Kim Cattrall </strong>(63). Morao se skinuti gol pred publikom.</p><p>- Bio je to veliki zalogaj i bilo je uključeno puno ljudi. Bila je dobra lekcija da se naviknem na svoje prirodno stanje - rekao je Jason. Golišavu scenu snimao je iz više kutova te je kamermanu zadao probleme. </p><p>Jason je glumio u mnogim filmovima poput 'The Jacket', 'The Death And Life Of Booby Z' i 'The Attic'. </p>