Snažna nova nacija ustat će iz pepela odbačenih vrijednosti

Jedan od glupljih serijala koji su se ikad pojavili na kino ekranima je posve moguće serijal 'Pročišćenje'. U pitanju je franšiza filmova čiji je začetnik film 'Pročišćenje', iz 2013. godine, u kojem pratimo događaje u jednoj mračnoj, budućoj Americi. U tom distopijskom društvu odnosi između ljudi su naizgled savršeni. No to je tako samo zato što jednom godišnje, na dvanaest sati zločini nisu kažnjivi.

Foto: Facebook/Screenshot

Ta noć, kada smijete činiti zločine, nekakvom neshvatljivom magijom ljude i ponuka da uzmu oružja u ruke te da krenu ubijati, pljačkati i silovati. Teško je ne upitati se razumiju li autori serijala kako zakoni funkcioniraju te shvaćaju li da zakoni nisu ono što sprječava ljude da ubijaju nasumce.

No kako je ovo već četvrti film u serijalu, rekli bismo da su odgovori na ta pitanja 'ne' te 'ne'. A da stvar bude gora, najnoviji film u serijalu (četvrti film sveukupno) pokazat će nam kako je sve to navodno počelo. Iz prvog foršpana već je jako vidljivo kako je to jako grub pokušaj satiriziranja trenutačne situacije u SAD, s očiglednim 'humorom' usmjerenim protiv Trumpa.

Pogledajte prvi podosta glup foršpan

'Scenarist' James DeMonaco još jednom će nas kazniti svojim scenarijem, a film 'The First Purge' režira Gerard McMurray. U filmu glume Y'Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez i Marisa Tomei.

Film dolazi u kina 04. srpnja.

