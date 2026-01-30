Snažne reakcije publike i kritike: U HNK2 rasprodali sve izvedbe 'Zločin i kazna' u veljači

Veliki kazališni hit "Zločin i kazna" u HNK2 rasprodan je za sve izvedbe u veljači! Predstava koja je već od premijere izazvala snažne reakcije publike i kritike ponovno potvrđuje status jednog od najtraženijih naslova na repertoaru. U adaptaciji Dine Pešuta, nastaloj u suradnji s ansamblom predstave i redateljem Jernejem Lorencijem, Dostojevski se čita kolektivno, kao duboko intimno i kontemplativno kazališno iskustvo koje publiku ne ostavlja ravnodušnom.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje i činjenica da je ansambl predstave u sezoni 2024./2025. dobitnik prestižne Nagrade "Mila Dimitrijević". Veliki interes publike još jednom pokazuje da suvremena interpretacija klasika ima snažno mjesto na repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a oni koji nisu na vrijeme osigurali ulaznice morat će pričekati nove termine.

Foto: PROMO

Zbog jednog od najvećih svjetskih klasičnih književnih djela, romana "Zločin i kazna" Fjodora M. Dostojevskog, dvadeseto stoljeće u ruskoj teatrologiji opravdano se naziva "Kazalištem Dostojevskog". Ostvarene su stoga mnogobrojne inscenacije tog epohalnog ruskog djela o psihološkom rasapu i ideološkim težnjama Rodiona Raskoljnikova, bivšeg studenta i počinitelja najslavnijeg zločina u književnosti, čija uzburkana nutrina korespondira s društvenim kontekstom Sankt Peterburga.

- U adaptaciji Dine Pešuta, ansambla predstave i samog redatelja Jerneja Lorencija nastala je predstava kontemplativne prirode u kojoj se kolektivnim čitanjem izvornika prelazi rampa, a s publikom se dijeli nesvakidašnje intimno iskustvo. Stavljajući naglasak na misli Dostojevskog i zvučnu kulisu, Lorencijeva predstava usredotočuje se na rekonstrukciju pisma ruskog remek-djela, na perpetuiranje zločina i kaznu koja nije Sibir, zatvor, nego način na koji hipersenzibilni Raskoljnikov doživljava svoj unutarnji svijet i vanjske okolnosti -kažu iz HNK o njihovoj hit predstavi.

U predstavi glume Alma Prica, Ksenija Marinković, Iva Jerković Oreški, Milan Pleština, Luka Dragić, Igor Kovač, Tea Ljubešić i Ivan Grlić.