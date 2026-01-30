Obavijesti

Show

Komentari 1
HIT PREDSTAVA

Snažne reakcije publike i kritike: U HNK2 rasprodali sve izvedbe 'Zločin i kazna' u veljači

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Snažne reakcije publike i kritike: U HNK2 rasprodali sve izvedbe 'Zločin i kazna' u veljači
Foto: PROMO

U predstavi glume Alma Prica, Ksenija Marinković, Iva Jerković Oreški, Milan Pleština, Luka Dragić, Igor Kovač, Tea Ljubešić i Ivan Grlić

Admiral

Veliki kazališni hit "Zločin i kazna" u HNK2 rasprodan je za sve izvedbe u veljači! Predstava koja je već od premijere izazvala snažne reakcije publike i kritike ponovno potvrđuje status jednog od najtraženijih naslova na repertoaru. U adaptaciji Dine Pešuta, nastaloj u suradnji s ansamblom predstave i redateljem Jernejem Lorencijem, Dostojevski se čita kolektivno, kao duboko intimno i kontemplativno kazališno iskustvo koje publiku ne ostavlja ravnodušnom.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje i činjenica da je ansambl predstave u sezoni 2024./2025. dobitnik prestižne Nagrade "Mila Dimitrijević". Veliki interes publike još jednom pokazuje da suvremena interpretacija klasika ima snažno mjesto na repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a oni koji nisu na vrijeme osigurali ulaznice morat će pričekati nove termine.

storyeditor/2026-01-12/Zlocin_i_kazna.jpg
Foto: PROMO

Zbog jednog od najvećih svjetskih klasičnih književnih djela, romana "Zločin i kazna" Fjodora M. Dostojevskog, dvadeseto stoljeće u ruskoj teatrologiji opravdano se naziva "Kazalištem Dostojevskog". Ostvarene su stoga mnogobrojne inscenacije tog epohalnog ruskog djela o psihološkom rasapu i ideološkim težnjama Rodiona Raskoljnikova, bivšeg studenta i počinitelja najslavnijeg zločina u književnosti, čija uzburkana nutrina korespondira s društvenim kontekstom Sankt Peterburga.

- U adaptaciji Dine Pešuta, ansambla predstave i samog redatelja Jerneja Lorencija nastala je predstava kontemplativne prirode u kojoj se kolektivnim čitanjem izvornika prelazi rampa, a s publikom se dijeli nesvakidašnje intimno iskustvo. Stavljajući naglasak na misli Dostojevskog i zvučnu kulisu, Lorencijeva predstava usredotočuje se na rekonstrukciju pisma ruskog remek-djela, na perpetuiranje zločina i kaznu koja nije Sibir, zatvor, nego način na koji hipersenzibilni Raskoljnikov doživljava svoj unutarnji svijet i vanjske okolnosti -kažu iz HNK o njihovoj hit predstavi.

U predstavi glume Alma Prica, Ksenija Marinković, Iva Jerković Oreški, Milan Pleština, Luka Dragić, Igor Kovač, Tea Ljubešić i Ivan Grlić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Znamo ju kao Petru Lončar iz serije 'Zabranjena ljubav', a evo kako glumica sada izgleda
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Znamo ju kao Petru Lončar iz serije 'Zabranjena ljubav', a evo kako glumica sada izgleda

Anita Berisha proslavila se u RTL-ovoj sapunici koja se na malim ekranima prikazivala od 2004. do 2008. godine. Danas slavi 40. rođendan
Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'
U 72. GODINI

Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'

Catherine Anne O’Hara ostavila je neizbrisiv trag u filmskoj industriji tijekom karijere koja je trajala desetljećima. Pamtimo je po kultnom božićnom klasiku, ali i po filmu 'Bubimir'
Evo što će biti u serijama danas
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u serijama danas

Doznajte što vas očekuje ovog petka 30. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026