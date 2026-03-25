Snima se reboot komedije 'Od klinke do komada'! Evo tko će utjeloviti popularne likove

Sjećate se plesa Jennifer Garner na 'Thriller'? Dvadeset i dvije godine kasnije, Netflix nas vraća u čarobni svijet te popularne romantične komedije. Snima se nova, moderna verzija filma '13 Going on 30', kod nas poznatijeg kao 'Od klinke do komada'. Sama Jennifer Garner vraća se projektu, ali ovoga puta u drukčijoj ulozi, dok će glavne likove preuzeti nova generacija glumačkih nada.

Nove Jennu i Mattieja utjelovit će Emily Bader i Logan Lerman, mlade zvijezde koje već dobro poznajemo. Bader, kojoj je pripala uloga odrasle Jenne, trenutačno je jedno od najvrućih imena u Hollywoodu, ponajviše zahvaljujući sjajnim nastupima u seriji 'My Lady Jane' na Prime Videu i Netflixovu hitu 'People We Meet on Vacation'.

Uskoro ćemo je gledati i kao nogometnu legendu Miju Hamm u Netflixovu filmu 'The 99'ers'. Njezina će partnera glumiti Logan Lerman, kojeg se mnogi sjećaju iz serijala 'Percy Jackson', a koji je nedavno oduševio publiku u mračnoj komediji 'Oh, Hi!' i popularnoj seriji 'Only Murders in the Building'.

Redateljsku palicu preuzima Brett Haley, koji je s Emily Bader već stvorio kemiju na setu spomenute adaptacije romana Emily Henry, 'People We Meet on Vacation'. Taj je film, kako piše Deadline, bio pravi hit. Proveo je četiri tjedna na globalnoj Top 10 listi Netflixa i ušao među deset najgledanijih u čak 92 zemlje. Navodno su redatelj i glumica jedva čekali ponovno surađivati, a nova verzija 'Od klinke do komada' pokazala se kao savršena prilika.

Jennifer Garner, koja je praktički sinonim za original, ovaj put preuzima ulogu izvršne producentice, u sklopu svog višegodišnjeg ugovora s Netflixom.

- Film '13 Going on 30' jedan je od onih rijetkih, savršenih filmova. Duhovit, emotivan, duboko ljudski, s nezaboravnim izvedbama Jennifer Garner, Marka Ruffala i Judy Greer. Dugogodišnji sam obožavatelj, stoga preuzimanje ove nove verzije dolazi s ogromnom odgovornošću - rekao je redatelj Brett Haley.

- Činjenica da je Jennifer Garner s nama kao izvršna producentica, nakon što je odigrala tako veliku ulogu u onome što je original učinilo posebnim, ima posebno značenje. Također, ne mogu biti uzbuđeniji zbog ponovne suradnje s Emily Bader. Ona i nevjerojatno talentirani Logan Lerman čine čaroban par. Osjećam se nevjerojatno sretnim što mi je povjereno nešto što tolikim ljudima znači tako puno - dodao je redatelj.

Priča u suštini ostaje ista, trinaestogodišnjakinja uz pomoć čarobne prašine preko noći postane tridesetogodišnjakinja. Ipak, scenarij je osvježen i prilagođen publici koja će film gledati 2026. godine. Sjećate se originala? Jenna Rink je 1987., nakon poniženja na rođendanu, poželjela odrasti i probudila se u 2004. kao uspješna, ali prilično zločesta urednica modnog časopisa, bez kontakta s najboljim prijateljem Mattiejem.

Taj osnovni koncept ostaje, ali stižu i važne promjene. Jedna od njih je već potvrđena i tiče se obiteljske dinamike. U novoj verziji Jennu odgajaju dvojica očeva. To će sigurno donijeti potpuno novu perspektivu na njezino odrastanje i šokantan skok u svijet odraslih. Scenarij potpisuje Hannah Marks ('After Everything'), a na njemu je radila i Flora Greeson ('The Princess Diaries 3').