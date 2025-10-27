Snima se veliki dokumentarac o Saši Popoviću, više od 50 ljudi prisjeća se njegova života...

Grand produkcija priprema dokumentarni film posvećen glazbeniku i producentu Saši Popoviću, piše Dnevni avaz. Riječ je o zahtjevnom i emotivnom projektu koji se snima na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a pred kamerama je već govorilo više od 50 sugovornika - bliskih prijatelja, suradnika i članova obitelji.

Cilj filma je prikazati Popovića onakvim kakav je bio - iskrenog, predanog i strastvenog prema glazbi. Projekt nastaje u bliskoj suradnji s Popovićevom obitelji - suprugom Suzanom Jovanović, sinom Danijelom i kćeri Aleksandrom, kako bi priča o Saši bila autentična i ispričana iz srca onih koji su ga najbolje poznavali.

Foto: screenshoot/Youtube

Iz Grand produkcije poručuju da žele sačuvati uspomenu na čovjeka koji je svojim radom i vizijom obilježio generacije te ga prikazati u punom svjetlu. Ne samo kao producenta i glazbenika, nego i kao supruga, oca i prijatelja koji je uvijek vjerovao u ljude i njihove talente.

Beograd: Poznati se okupili na partiju televizije Grand povodom kraja sezone | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandar Saša Popović rođen je 24. travnja 1954. godine u Novom Sadu. Bio je jedno od najpoznatijih imena regionalne estrade, a u Hrvatskoj ga se pamti kao producenta, TV voditelja i glazbenika. Najveću popularnost stekao je kao osnivač showa 'Zvezde Granda', koji traje već gotovo dva desetljeća.

Preminuo je 1. ožujka ove godine, nakon kratke i teške bolesti, u 70. godini. Premijera dokumentarnog filma planirana je za godišnjicu Popovićeve smrti.

Foto: screenshoot/Youtube