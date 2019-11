Snimala se polugola u bazenu: Poplavili su mi prsti, ali uživam

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (37) često voli objavljivati fotografije s dekolteom u prvom planu te tako razveseliti svoje obožavatelje, a napravila je to još jednom nedavno kad je objavila video sa snimanja spota pjesme 'Odjebando'.

- Odjebando mi je možda i najdraži moj video uradak iako samo snimanje nije djelovalo baš obećavajuće. Srećom, moj kreativni genije Radusin u stanju je od ovog, napraviti ono što gledate u mojim spotovima...Šta kažete na majstore valova? A ovdje sam shvatila i da sam prilično dobra glumica. Prsti i usta mi plavi od ledene vode, ali ja baš "uživam" - napisala je Celzijus ispod videa na kojem sjedi oskudno odjevena u bazenu na napuhavanje.

Spisateljica, pjevačica i glumica nedavno nam je u velikom intervjuu ispričala sve o svojem vremenu kao jedne od najpopularnijih WAG-sica na svijetu. Zbog nje su prinčevi kršili protokol, Nijemci su je zatrpavali pismima, a navijače mijenjali klubove.

- To je bilo ludo u početku. Ja objavim neku sprdnju, kažem da mi ne treba make-up jer imam bujno poprsje, i pola sata kasnije, eto me na Sunu. U Velikoj Britaniji su me čitatelji odabrali i kao najzgodniju djevojku prvenstva kraj Irine, Shakire... - rekla nam je nedavno Nives.

