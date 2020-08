Snimanje scena seksa: Stavljaju mokru spužvu među noge i piju

Scene seksa i golotinje nije lako raditi pred kamerama, barem tako kaže većina glumaca. Opuste se uz koju čašicu i šale u ekipi. Međutim, ima glumaca i glumica kojima strasti na filmu ne padaju tako teško

<p>Trilogija Jamesove 'Pedeset nijansi sive' prvi je put objavljena 2012. godine. Odmah je stigla na sam vrh popisa najprodavanijih knjiga u svijetu sa 150 milijuna prodanih primjeraka. Romane je u tri filma 'pretočio' filmski studio Universal Pictures, a na globalnom su tržištu <strong>zaradili više od milijardu dolara.</strong></p><p>Glavni glumac <strong>Jamie Dornan</strong> (38) otkrio je kako je tijekom snimanja eksplicitnih scena skrivao intimne dijelove tijela. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Vaši intimni dijelovi su netaknuti ako ih zaštite i stavite u vrećicu boje mesa. Sve spremim unutra i učvrstim. To je vrlo čudna stvar koju radite svaki dan - rekao je za strane medije.</p><p><strong>Michael Fassbender</strong> (43) je prije snimanja scena seksa s <strong>Keirom Knightley</strong> (35) u filmu 'A Dangerous Method' zbog velike treme popio čašu vodke kako bi se opustio, a nakon što je snimanje završilo, nazdravili su šampanjcem. </p><p>- Oboje smo bili jako nervozni zbog tih scena jer zaista nije ugodno. Fassbender je apsolutno divan - popili smo nekoliko gutljaja votke prije nego što smo snimili scenu i nekoliko čaša šampanjca nakon toga - rekla je glumica. </p><p>Film 'Sirove strasti' proglašen je jedan od najseksepilnijih filmova koji su ikad snimljeni. Prema brojnim glasinama sa seta, glavni glumci su se doista seksali pred kamerama. To je <strong>Sharon Stone </strong>(62) i potvrdila, govoreći da čak ni ona ne glumi tako dobro. </p><p>Ako se uzbudim, ispričavam se što sam se uzbudio i ispričavam se ako se ne uzbudim', navodno je jednom izjavio <strong>Sean Connery </strong>(89)<strong> </strong>prije početka snimanja scene seksa. </p><p>Glumac, pisac i redatelj <strong>John Turturro</strong>, izjavio je u jednom intervjuu da je tijekom snimanja filma 'Ljubav i cigarete', 2005. godine, <strong>Kate Winslet</strong> sjedila na maloj lopti za vježbanje, kako bi djelovala kao da se upravo seksa na muškarcu.</p><p>Serija 'Djevojke' nije nimalo stidljiva kad su u pitanju scene seksa, no u četvrtoj sezoni, glumica <strong>Allison Williams</strong> prikazana je u sceni anilingusa. Popularna Marnie je poslije izjavila da je iza imala zalijepljen uložak, kako bi se pokrila, ali i kako bi glumac <strong>Ebon Boss-Bachrach</strong> imao dovoljno mjesta za lice.</p><p>Oskarovka <strong>Olivia Colman </strong>(46) koristila je pregradu između nogu tijekom intimnih scena u filmu 'The Favorite'.</p><p>- Pitala sam šminkericu ima li spužvicu da mi posudi. Uzela sam spužvu koja je bila mokra i stavila je između nogu. Pomislila sam da će tako sve biti u redu - rekla je Olivia.</p>