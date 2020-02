Snimit će se novi film o teoriji zavjere da je Tupac Shakur živ

Glumac i reper Tupac Shakur preminuo je 13. rujna 1996. nakon što su ga upucali, ali ne vjeruju svi da je zapravo mrtav. Od tada se u svijetu ne prestaju širiti razne teorije o tome je li on zaista mrtav.

Jedna od najšokantnijih informacija koja je objavljena je tvrdnja Tupacovog bivšeg tjelohranitelja koji je medijima rekao kako je reperu pomogao da lažira svoju smrt i ode na Kubu. Ljudi iz svih dijelova svijeta su se u posljednje 23 godine nekoliko puta javljali medijima govoreći da su vidjeli repera ili da imaju detalje o njegovoj smrti.

Sve je ovo potaknulo producenta Ricka Bossa da snimi film o ovoj temi. Najavio je kako će naziv filma biti '2Pac: The Great Escape From UMC', piše The Rolling Stone.

- U filmu ćemo pratiti Tupaca kako odlazi iz Vegasa i nastavlja živjeti u Novom Meksiku. Naravno da je moguće napisati fikciju, ali ovo nije fikcija. Ovo su činjenice koje dolaze od provjerenih izvora - objasnio je Boss.

No, glumac koji će tumačiti ulogu slavnog repera, Richard Garcia, ne slaže se s režiserovim mišljenjem, već ističe da vjeruje u to kako je reper preminuo u rujnu 1996.

Očekuje se kako će film izaći 2021.

