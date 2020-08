Snježana: Kad su čuli da je umro Rajko, Sanja i Marinko me nisu nazvali da mi izraze saučešće...

<p>Udovica tragično preminulog<strong> Rajka Dujmića</strong>, <strong>Snježana Dujmić</strong>, dala je prvi intervju nakon smrti supruga.</p><p>- Idem dan po dan, noć po noć, a najteže je predvečer, po noći i ujutro - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3872320/snjezana-dujmic-za-rtl-htjela-sam-donirati-rajkovo-srce-da-to-veliko-srce-kuca-u-nekom-drugom/">RTL</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kad su nam rekli da se Rajkov mozak osušio i da je tako i on umro, moja reakcija je bila van svake pameti. To nije bio plač, to je bilo divljanje - dodala je.</p><p>Kaže da je, ničim izazvana, rekla: 'Ima li ikakvih organa koje Rajko može donirati?'.</p><p>- Mislila sam da će tako veliko njegovo srce kucati u nekom drugom. Od tuda valjda moja reakcija da doniram, jer on je imao srce kao autobus u kojem su se izmjenjivali razno razni putnici. Neki bi jako voljeli se voziti u tom autobusu, a neki bi ušli samo da se prevezu i izađu. To je bilo Rajkovo srce - priznala je u suzama.</p><p>Snježana kaže da joj je samo njezin vjenčani kum <strong>Vladimir Kočiš Zec</strong> (72) izrazio sućut nakon Rajkove smrti.</p><p>- Osobno saučešće mi je izrazio Zec, a Sanja i Marinko nisu. Kad su čuli da je Rajko umro, nisu me nazvali da mi izraze saučešće. Mislim, ja njih znam 33 godine ko' i Rajka. Znači, ne bi im spustila slušalicu, u tim trenucima nema ljutnje - poručila je.</p><p>A evo kako gleda na neke teške trenutke svojeg 30 godišnjeg braka.</p><p>- Ovako ću vam reći. Priča o Rajkovim i mojim teškim trenucima je završila - zaključila je Snježana.</p><p>Podsjetimo, glazbenik i skladatelj, vođa grupe Novi fosili te dobitnik Porina za životno djelo, Rajko Dujmić, preminuo je 4. kolovoza u 66. godini od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila u Ravnoj Gori. </p>