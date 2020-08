Snježana se ne odvaja od Rajka: 'Bože, pomozi mi kad je najteže'

Za Rajkovu nesreću saznala je od susjeda, a kad je vidjela razbijeni automobil koji izvlače iz 11 metara duboke provalije, onesvijestila se. Rajka više nije zatekla tamo, a sad ga posjećuje u sušačkoj bolnici i moli.

<p><strong>Snježana Dujmić</strong> svaki dan dolazi u sušačku bolnicu u posjet Rajku koji je već četvrti dan u induciranoj komi. Najteže se nosi s neizvjesnošću, a na svome Facebook profilu poziva prijatelje da mole za Rajka i njegovo ozdravljenje. Utjehu traži u vjeri.</p><p>- Bože, molim te, daj mi snagu za danas, za svaki dan... Izbavi me iz mojih nevolja, pomozi mi kad mi je najteže i odmakni od mene svako zlo - objavila je u ponedjeljak ujutro.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- U konkretnom slučaju možemo ustvrditi da je današnje stanje pacijenta nepromijenjeno te je i dalje životno ugrožen. U Jedinici intenzivnog liječenje na Sušaku poduzimaju se sve dostupne potpore i stalne mjere intenzivnog liječenja, uz najveću moguću razinu nadzora i medicinske skrbi - odgovorili su u ponedjeljak ujutro liječnici KBC-a Rijeka na upit o stanju <strong>Rajka Dujmića</strong> (65).</p><p>Rajko i Snježana i prije su u duhovnosti pronalazili rješenja i utjehu za svoje bračne krize. Jednu takvu prebrodili su točno prije godinu dana. On je u kolovozu prošle godine zbog fizičkog napada na Snježanu završio u pritvoru. Optužnicu protiv Rajka podiglo je državno odvjetništvo u Zagrebu po službenoj dužnosti. Teretili su ga za prijetnje i nanošenja tjelesnih ozljeda supruzi Snježani. Ipak, Rajko i Snježana pomirili su se izvan suda.</p><p>Po izlasku iz zatvora Rajko je samoinicijativno otišao na liječenje, no nije htio reći u kojoj se bolnici nalazio. Posjetiti su ga mogli samo oni koje on poželi, a bolnici je dao popis dragih ljudi.</p><p>– Ovisnosti su me opsjedale cijeli život. Tek sad sam napokon upoznao pravoga sebe. I to kroz spoznaju Boga, u njegovoj punoj snazi. Osjećam da drži ruku na mojem ramenu i vodi me – rekao je tad Dujmić.</p><p>Unatoč njegovim ispadima, Snježana mu je uvijek opraštala, a jednom je rekla i zašto.</p><p>- Odrasla sam uz oca koji je pio od svoje 13. do 63. godine, dok se nije ozbiljno razbolio. Kad bi se napio, bio je vrlo agresivan, tukao bi mene i mamu bez ikakva povoda. Ali kad je došlo do zida - alkohol ili život - prestao je. Uvijek ima nade, treba se boriti za ljubav, za obitelj - objasnila je tad Snježana.</p><p>Za Rajkovu nesreću saznala je od susjeda, a kad je vidjela razbijeni automobil koji izvlače iz 11 metara duboke provalije, onesvijestila se. Rajka više nije zatekla tamo, jer je Hitna pomoć dojurila vrlo brzo nakon poziva sumještana koji su Rajku priskočili u pomoć. Prema njihovim riječima, Rajko je tad još bio pri svijesti, ali je tijekom vožnje do KBC-a Rijeka pao u komu iz koje se više nije budio. Zbog ozljeda glave iste večeri je podvrgnut kirurškom zahvatu, a nakon toga anesteziolozi su ga stavili u stanje inducirane kome radi bržeg i uspješnijeg oporavka. </p>