<p>Molim vas, nazovite me iza 13 sati, tad ćemo znati nešto više, rekla je <strong>Snježana Dujmić</strong> u četvrtak ujutro u 9.30 sati, kad smo je dobili telefonom. Zvučala je vrlo zabrinuto.<strong> </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rajko Dujmić zadobio za život opasne ozljede</strong></p><p><strong>Rajko Dujmić</strong> (65) od srijede navečer nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja na Odjelu neurokirurgije u KBC-u Rijeka na Sušaku. Tamo je dopremljen u srijedu u večernjim satima nakon što je doživio tešku prometnu nesreću. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dujmić pao autom u provaliju</strong></p><p>U predvorju bolnice već u jutarnjim satima četvrtka uz Snježanu Dujmić bio je i Rajkov sin jedinac <strong>Tin</strong>. Čekali su da ih dežurna medicinska sestra s odjela uvede na razgovor s liječnicima. Snježana je još u šoku i ne može pričati. Zabrinuta je za Rajka koji se ne budi iz kome. Svim znancima i prijateljima poručila je preko društvenih mreža:</p><p>- Molite za Rajka da se probudi iz kome.</p><p>Uz stube se do prvog kata jedva uspela, pridržavajući se za ogradu, a pod lijevom rukom pridržavao ju je Tin. Šutke su nestali u dugim bolničkim hodnicima, a nakon sat vremena dežurna liječnica odvela ih je do Rajkove sobe. Nakon 20-minuta su se vratili, ali nisu bili raspoloženi za davanje izjava.</p><p>- Molim vas, strpite se koji dan. Dobit ćete izjave, ali trenutačno ništa ne znamo - rekao je Tin, uz čiju se pomoć Snježana u tišini spustila niz stepenice do izlaza.</p><p>I dežurna liječnica na Odjelu neurokirurgije potvrdila je da je Rajkovo stanje ozbiljno. Nitko ne želi ništa prognozirati jer sve je, kako kažu, u ovom trenutku neizvjesno.</p><p>- On je zaprimljen na Odjel intenzivnog liječenja. Pružamo mu svu potrebnu medicinsku skrb, ali jedino što možemo reći je da mu je život ugrožen - rekla je dr. Mirna Bobinac.</p><p>Snježana i Tin prolaze kroz najteže trenutke u životu. Uostalom, njih dvoje su najbliskiji s Rajkom i očito je da im svaka minuta presporo prolazi u iščekivanju da se Rajko probudi iz besvjesnog stanja.</p><p>Nesreća mu se dogodila točno na 38. godišnjicu otkako je upoznao Snježanu. Tin ga je iz Zagreba dovezao u njihovu vikendicu u Starom Lazu blizu Ravne Gore, gdje je Snježana boravila posljednjih nekoliko tjedana. Rajko je htio proslaviti ovaj važan datum sa suprugom. Tin se popodne vratio za Zagreb, a Rajko je sa Snježanom planirao proslaviti obljetnicu večerom u dvoje u jednom restoranu. No prije toga sjeo je u svoj VW Tiguan da bi je iznenadio i kupio joj u Delnicama dar.</p><p>Pri povratku je sletio s ceste u provaliju duboku 11 metara. Otvorili su se zračni jastuci, ali su mu slomljena dva rebra, a dobio je i snažni udarac u glavu. Kolima Hitne pomoći prebačen je u Rijeku u Klinički bolnički centar na Sušaku, a navodno je potpuno izgubio svijest u kolima Hitne pomoći tijekom vožnje u bolnicu. Od tada se liječnici bore za njegov život i kažu da je stanje ozbiljno. Preko društvenih mreža oglasio se i glazbeni menadžer <strong>Zoran Škugor</strong>. Ostao je u šoku jer mu se Rajko navodno baš prije nekoliko dana javio da je izašao iz bolnice i da je zbog toga jako sretan.</p><p>- Prije nekoliko dana me je nazvao da mi kaže da su ga pustili iz bolnice, a sad ovaj šok - napisao je Škugor. Nesreća se dogodila ni desetak dana prije njegova 66. rođendana.</p><p>Rajko je rođen 7. kolovoza 1954. godine. U Zagrebu je završio srednju glazbenu školu, smjer violina, a onda je apsolvirao na Pedagoškoj akademiji. Umjesto da postane učitelj glazbenog odgoja, posvetio se glazbi i postao jedan od najplodnijih skladatelja zabavne glazbe u povijesti hrvatske diskografije.</p><p>- S godinu dana dobio sam žulj na usnicama od usne harmonike. Bio je to moj najdraži poklon za prvi rođendan. Godinama kasnije mama je često prepričavala kako sam tad stajao na stolu i svirao, a svi su gosti oko mene morali plesati. Od najranije mladosti jedini moj način komuniciranja s ljudima bio je zvuk, a tako je ostalo i do danas. Glazbom se najbolje izražavam - rekao je Rajko prije godinu dana u jednom razgovoru za 24sata. Prvu pjesmu “Smij se” napisao je sa samo 13 godina i nalazi se na CD-u “Boom festivala” iz Ljubljane iz 1974. godine. Kao klinac je, priznaje, bio nemoguć. U njegovu je djetinjstvu bilo svega, rekao je Rajko koji, osim gitare i violine, svira i klavijature.</p><p>Počeo je svirati klavijature u rock sastavima Grupa Marina Škrgatića i Crno bijeli, pa zatim Klan i Zlatni akordi. Ipak, ključni trenutak u njegovoj karijeri je dolazak u Nove fosile, koji prve diskografske uspjehe bilježe 1976. Iste godine pozvani su na Splitski festival, na kojemu su nastupili s pjesmom “Diridonda”, koja postaje hit u cijeloj Jugoslaviji. Time praktično počinje skladateljska karijera Rajka Dujmića, koji se ubrzo iskazuje kao vrstan skladatelj, a Novi fosili počinju ubirati nagrade i priznanja na gotovo svim festivalima. Nisu samo bili najpopularniji bend u Jugoslaviji, nego i u zemljama bivšeg Istočnog bloka.</p><p>Gotovo sve pjesme skladao je Rajko, a najprodavanija ploča do danas je ostala “Budi uvijek blizu” iz 1981 godine, s nakladom od 500.000 primjeraka, pa je ubrzo dostigla dijamantnu nakladu. Na njoj su neki od prvih velikih Rajkovih hitova, poput “Plava košulja”, “Tonka” i balada “Ključ je ispod otirača”.</p><p>U vrijeme najveće slave objavili su 15-ak singlova i 6 long-play ploča, a slijedile su velike turneje po tadašnjem Sovjetskom Savezu i Sjedinjenim Američkim Državama te u Kanadi, ali i brojnim europskim zemljama. Koncerti su im uvijek bili danima unaprijed rasprodani. Nakon što je prva pjevačica,<strong> Đurđica Barlović</strong>, 1983. godine napustila sastav i posvetila se obiteljskom životu, na njezino mjesto tad dolazi 20-godišnja <strong>Sanja Doležal</strong>. I tijekom 80-ih, zahvaljujući uglavnom Rajkovim pjesmama, Fosili nastavljaju blistavu karijeru. Godine 1986. dobili su i nagradu Stručnog žirija na Međunarodnom festivalu u Dresdenu, a album “Za dobra stara vremena” dobio je Grand Prix tadašnje Jugoslavenske radio-televizije za najbolji album u kategoriji pop-glazbe.</p><p>Upravo su Novi fosili proslavili tadašnju državu na Euroviziji. Godine 1987. Rajko je skladao veselu pjesmu “Ja sam za ples” i u Bruxellesu su dospjeli na visoko četvrto mjesto. Osim toga, singlica je objavljena u devet europskih zemalja. Fosili 1986. osvajaju nagradu publike, odnosno 3. nagradu Stručnog žirija na Međunarodnom festivalu u Dresdenu, a album “Za dobra stara vremena” dobio je Grand Prix JRT-a za najbolji album u kategoriji pop glazbe 1986. godine. No pravo iznenađenje Rajko je pripremio hrvatskoj publici potkraj 80-ih. Napisao je glazbu za pjesmu “Rock Me”, koju je 1989. godine, na tekst <strong>Steve Cvikića</strong>, otpjevala <strong>Emilija Kokić</strong>. Dvorana u švicarskoj Lausannei je gorjela.</p><p>Ispratili su ju frenetičnim aplauzom, a da je pjesma apsolutna pobjednica Eurosonga, potvrdili su i žiriji iz svih europskih zemalja. Prvi put u povijesti natjecanja pobijedila je pjesma iz Jugoslavije, tj. predstavnica Radio televizije Zagreb. Tako je Dujmić doveo Eurosong prvi put u glavni grad Hrvatske, i to 1990. godine. Novi fosili raspali su se godinu dana kasnije i ponovno okupili 2001., ali više nikad nisu ponovili zvjezdane uspjehe iz 70-ih i 80-ih. Nažalost, zadnjih godina Rajko je više punio novinske stupce povremenim ispadima, a i sam je znao priznati da nije baš najvještiji vozač.</p><p>- Nisam elokventan, ne znam biti umiljat, ne znam se ni pretvarati. Jedino mjesto na svijetu gdje se mogu sakriti od svih grubosti, nepravde i gluposti je glazba - priznao je prije godinu dana u razgovoru za 24sata. </p><p> Nakon što je Hitna odvezla Rajka, na mjesto nesreće stigla je supruga Snježana koja je, nakon što je vidjela uništeni automobil, od šoka pala u nesvijest.</p><p>- Zvali smo je i ponudili kavom kako bi došla malo k sebi, a onda nam je ispričala kako im je jučer baš bila godišnjica. Ali evo, što vam je život, nikad ne znaš hoćeš li dočekati sutra - ispričala nam je svjedokinja nesreće. Kaže i da je Rajkova supruga nazivala doktoricu u Rijeci kako bi saznala u kojem stanju joj se nalazi suprug Rajko, hitmejker i član kultnih Novih fosila. </p><p>Prošle godine sve je iznenadilo kad se Rajko Dujmić pojavio u zagrebačkoj bolnici “Fran Mihaljević” u pratnji dva pravosudna policajca. Nisu ga puštali iz vida, a glazbenika su fotografirali kad je ispred jedne od zgrada pušio, dok su do njega sjedili policajci.</p><p>Ovoga ljeta na hitnom prijamu KBC-a Zagreb navodno je bio spektakl. Iz Objedinjenog hitnog bolničkog prijama objavili su kako je pacijent napao osoblje.</p><p>Glazbenik je tad tvrdio da je imao zakazani pregled kod svojeg doktora Darka Marčinka, no šef hitnog prijama, prof. Ivan Gornik, unio mu se u lice i navodno rekao kako ne pripada na hitni prijam, nego na psihijatriju. Potreseni Dujmić je kasnije ispričao kako ga je doktor izvrijeđao.</p><p>- U tom trenutku, dok je vikao na mene, sestre su se obratile mojoj ženi. Govorile su joj da zašto je još sa mnom - jadao se glazbenik. Dujmić je krajem prošle godine samoinicijativno završio na liječenju. Rekao je tad da želi biti u kontroliranom okruženju u kojem će biti siguran da neće ništa uzeti. Dodao je i da će izaći tek kad bude siguran da više neće ništa konzumirati. Dujmića je policija uhitila 2005. jer su kod njega pronašli kokain. Imao je skladatelj problema i zbog obiteljskog nasilja, zbog čega je završio na sudu.</p><p>Jedna od prijava datira iz 2015., kad je Rajko nasrnuo na Snježanu u alkoholiziranom stanju. Završio je tad i u Remetincu.</p><p>Tad je na Općinskom kaznenom sudu osuđen na šest mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje. No Dujmić se žalio i kasnije je pravomoćno oslobođen. U lipnju je Rajko bio na sudu u Zagrebu zbog prijetnji Snježani iz srpnja prošle godine. Glazbenik se pojavio se štakom, usporeno se kretao, djelovao je blijedo i umorno. Osuđen je uvjetno na godinu dana s rokom kušnje od pet godina. Dujmić je nakon jedne od prijava supruge završio u istražnom zatvoru, a zbog lošeg zdravstvenog stanja prebacili su ga u bolnicu za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj. Snježana se o svemu oglasila prije nekoliko mjeseci.</p><p>- Oprostiti ne znači biti naivan, nego odrastao. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Rajka Dujmića</strong></p><p> </p><p> </p>