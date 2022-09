Snoop Dogg otkrio kako ga je kraljica Elizabeta II. spasila da ne bude protjeran iz Britanije

Reper Snoop Dogg (50) svojedobno se prisjetio kako je pokojna kraljica Elizabeta II. spriječila da bude protjeran iz Velike Britanije 90-ih godina.

Prepričao je priču s naslovnica britanskih tabloida iz 1994. Naime, tabloidi su pozvali zakonodavce da ga izbace zbog optužbi za ubojstvo prvog i drugog stupnja s kojima se reper, koji je tada bio na turneji u Velikoj Britaniji, suočavao u SAD-u.

Uhićen je 1993. godine sa svojim tadašnjim tjelohraniteljem i optužen za ubojstvo prvog stupnja, nakon što je muškarac upucan u Los Angelesu, a optužba je odbačena 1996. godine. Kada su upućeni pozivi da se zbog suđenja vrati u SAD, u njegovu obranu osobno je stala britanska kraljica.

- To je naslov... To je sranje dokumentirano. Imali su moju sliku na naslovnici... bilo je kao, 'Izbacite ovog zlog gada van' - rekao je Snoop pa se osvrnuo na kraljicu.

-To je bilo dok se vodio slučaj ubojstva. Ali pogodite tko je stao u moju obranu? Samo pogađajte. Kraljica! Kraljica je rekla: 'Ovaj čovjek nije učinio ništa u našoj zemlji. Može doći.' Kad kraljica govori, nakloni se. To je Harryjeva i Williamova baka, kužiš - ispričao je reper u intervjuu s DJ Whoo Kidom.

Dodao je kako su u blizini bili princ William i Harry, koji su baki osobno rekli da vole njegovu glazbu.

- Misliš da nisu bili tamo, govoreći: 'Bako, molim te, pusti ga unutra, bako. On je dobar. 'Znaš, Harry, pustit ću ga zbog tebe. Ipak nije tako loš i prilično je sladak...' Kraljica, to je moja djevojka', otkrio je je reper, a o incidentu je progovorio i 2015. za The Guardian.

- Kada su me pokušali izbaciti iz Engleske, kraljica je komentirala da njezini unuci vole Snoop Doggy Dogga, a on nije učinio ništa loše u Ujedinjenom Kraljevstvu, pa mi je dala dopuštenje da budem ovdje - rekao je Snoop Dogg tada.

