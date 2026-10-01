Sobin progovorio o svom liku u Divljim pčelama, a otkrio je i kakva je osoba Charlize Theron

Slavko Sobin od nedavno se pridružio seriji 'Divlje pčele', a sada je za RTL Direkt komentirao, Lazara Krnetu, mračnog i nepredvidivog lika kojeg tumači, a koji je već privukao veliku pozornost gledatelja.

Na pitanje Mojmire Pastorčić zašto mu je zanimljivo igrati negativce, Sobin kaže da takve uloge glumcu često daju više prostora za istraživanje, piše Net.hr.

"Negativci su uvijek nekako punokrvnije napisani i moraš dublje u sebi kopati da nađeš to što treba odigrati, pa su u tom kontekstu zanimljiviji. Nepredvidljiviji su kao likovi, što je uvijek dobro, pogotovo ovako u dužem formatu", objasnio je glumac.

O Lazaru Krneti nema puno lijepih riječi ni sam Sobin. Opisao ga je kao jednog od najružnije napisanih likova koje je imao priliku igrati.

Foto: RTL screenshot

"Mračan je i ništa ga ne opravdava, niti to što on radi. Tek je počeo raditi neke stvari. Otprilike dobivam deset epizoda unaprijed, tako da ne znam njegovu povijest i sam će je zapravo otkriti snimajući", rekao je.

Upravo zbog toga još uvijek ne zna kamo će ga razvoj lika odvesti.

S obzirom na to da Krneta nije lik kojeg bi gledatelji poželjeli sresti na ulici, Mojmira Pastorčić upitala ga je očekuje li da će se ljudi početi bojati kada ga vide izvan ekrana, na što je Sobin odgovorio u svom prepoznatljivom duhovitom tonu.

"Ostao sam na putovanju što sam duže mogao da što više odgodim te reakcije u stvarnom životu. Tek sam se sinoć vratio s puta pa ću vidjeti što kažu. Htio bih dobivati i dalje besplatne mrkvice i kolače u restoranu", našalio se.

Foto: rtl

Sobin posljednjih godina sve češće radi izvan Hrvatske. Snimao je u različitim dijelovima svijeta, od Kolumbije i Tenerifa do Londona, a pojavljivao se i u velikim međunarodnim produkcijama.

Zapažene uloge ostvario je u BBC-jevoj seriji The Night Manager, seriji Kaos, u kojoj je glumio uz Jeffa Goldbluma, kao i u filmu Surviving Earth, za koji ga je pohvalio ugledni britanski Guardian.

Na pitanje koliko je teško dobiti uloge u inozemstvu, Sobin kaže da se i tamo, kao i bilo gdje drugdje, sve svodi na pronalaženje vlastitog mjesta na tržištu.

"Isto kao i svugdje. Opet je to neko tržište u kojem pokušavaš naći neki svoj put. Čini mi se da više radim vani zadnjih godina nego tu pa mi je možda lakše vani dobiti uloge", rekao je.

Istaknuo je i kako sve više hrvatskih glumaca radi na međunarodnim projektima.

Foto: rtl

"Ima puno naših glumaca koji rade, sve više i više. Nekima stvari još nisu izašle, neki se ne hvale, vrlo diskretno snimaju. Kroz narednih godinu-dvije ćete vidjeti puno naših glumaca u velikim i jako dobrim produkcijama", najavio je.

Tijekom međunarodne karijere Sobin je imao priliku raditi s brojnim poznatim glumcima, među kojima su Jeff Goldblum, Hugh Laurie, Jessica Chastain i Charlize Theron.

Na pitanje tko ga je posebno impresionirao, nije dugo dvojio.

"Sad nisam politički korektan, stvarno su sve te velike zvijezde s kojima sam radio fenomenalni ljudi, strašno su opušteni. U tom jednom dolasku na set, neopterećenom, nenašminkanom, tek probuđenom, do načina komunikacije... Nikad se nisam osjećao kao netko tko ne pripada na taj set, ni kad sam imao najmanje ni najveće uloge", ispričao je.

Foto: RTL screenshot

Ipak, jednu glumicu posebno je izdvojio.

"Ako mogu izdvojiti, Charlize Theron je najveća carica. Ona je kao netko s kim bi mogao na zidiću popiti nešto. Ona je super. Olivia Colman je predivna. Diego Calva mi je postao jedan od najboljih prijatelja. Baš sam imao privilegiju krasne ljude upoznati", rekao je Sobin.

Ni na pitanje o Hughu Laurieju nije štedio komplimente.

"Zakon je, zakon", kratko je poručio.

*uz korištenje AI-ja



