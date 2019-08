Socijalna služba oduzela dijete glumici iz 'Igre prijestolja'...

Josephine Gillan (31), koja je u 'Igri prijestolja' glumila prostitutku Marei, šokirala je internet svojom objavom. Izjavila je kako joj je radnica socijalne službe u Izraelu otela dijete. Kako prenosi Mirror, glumica je tijekom noći ostala bez osmomjesečne kćeri. U tom trenutku, dijete je čuvala prijateljica jer je Gillan morala na terapiju zbog postporođajne depresije.

Foto: IMDB

Njezini prijatelji snimili su cijeli događaj, a glumica je snimku stavila na Twitter. Video prikazuje kako njezinu djevojčicu Gloriju odvodi žena u pratnji dva muškarca u uniformi. Također, može se čuti kako snimatelj viče na socijalne radnike dok oni ulaze u automobil koji ih čeka.

Absolutely heartbreaking! 💔😢 My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback 🙏✡️😫 distressing and disturbing to watch for those with a heart 💓 pic.twitter.com/k1rBaUwmgk