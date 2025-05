Sofia Vergara otkrila zašto se razvela: 'To ne bi bilo pošteno'

Lijepa glumica Sofia Vergara (52) progovorila je o svom privatnom životu u emisiji Today with Jenna & Friends na NBC-u. Zvijezda serije 'Moderna obitelj' pričala je i o razvodu i od glumca Joea Manganiella. Oni su u braku bili sedam godina, a sada je ispričala da su se rastali zbog neslaganja oko djece.

- Moj brak je završio jer je moj suprug bio mlađi i želio je djecu, a ja više ne želim biti stara mama - ispričala je Vergara.

Foto: KH1

- Mislim da to nije pošteno prema djetetu. Poštujem one koji to žele, ali to više nije za mene - dodala je.

U emisiji je Vergara otkrila i što traži u budućem partneru.

- Želim nekoga tko je visok i zgodan - rekla je kroz smijeh, a zatim dodala ozbiljnim tonom da njezin budući partner treba imati barem jednako novca kao ona, ili više.

- Jer ako nema, to postaje noćna mora - rekla je te objasnila da razlika u prihodima može biti izvor problema u vezi.

Foto: Mike Blake

- Na kraju, taj muškarac može početi zamjerati i mrziti ženu koja zarađuje više - rekla je. A što joj je najvažnije kod partnera? Kako kaže Vergara, da se zabavlja i uživa.

Prije nekoliko mjeseci kružile su glasile da je Vergara bliska s vozačem Formule 1, Lewisom Hamiltonom. Snimljeni su ispred jednog restorana u New Yorku i činilo se da zaista uživaju zajedno. No, jedan izvor je za strane medije kasnije rekao da Vergara smatra da je između nje i Hamiltona prevelika razlika u godinama. Ona je, naime, 12 godina starija od njega.

Foto: PEMA

Ranije je Vergara bila u vezi s liječnikom Justinom Salimanu, no toj vezi je došao kraj u listopadu 2024.