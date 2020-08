Sofija i Jović objavili zaruke: 'Hvala ti. Volim te beskrajno...'

Par je prije nekoliko mjeseci podijelio s pratiteljima kako čeka dijete. Iako se na početku šuškalo kako je riječ o djevojčici, Sofija i Luka potvrdili su kako im na svijet stiže sin

<p>Srpska manekenka <strong>Sofija Milošević</strong> (30) i nogometaš <strong>Luka Jović</strong> (22) u nedjelju su na društvenim mrežama objavili sretnu vijest. Naime, nakon godinu dana veze par se zaručio. </p><p>- Da! Hvala ti što si ti ti. Hvala ti na smijehu kada si tu. Hvala što me voliš. Volim te beskrajno - napisala je Sofija na svom Twitter profilu. Brojni pratitelji, ali i prijatelji čestitali su mladom paru na zarukama. </p><p>Par je prije nekoliko mjeseci podijelio s pratiteljima kako čeka dijete. Iako se na početku šuškalo kako je riječ o djevojčici, Sofija i Luka potvrdili su kako im na svijet stiže sin. </p><p>Nedavno je otkrila i kako je 'razmažena trudnica'.</p><p>- Luka se stvarno trudi oko mene, razmazio me je, baš je pažljiv. Stvarno mi izlazi u susret za sve. Neki muškarci nemaju osjećaja za te stvari, ali on baš ima - priznala je.</p><p>Iako čeka dijete, još ne razmišlja o tome da se ostavi modne piste.</p><p>- Prošli tjedan me kontaktirao agent iz Španjolske, rekla sam mu: 'Već mi se trbuh nazire', na što mi je odgovorio: 'Ne brini ništa, imamo mi posao i za trudnice', tako da se nisam još umirovila - rekla je nedavno. </p>