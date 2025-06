Šok! Maja Šuput se rastala od Nenada Tatarinova, a scenarij razvoda je predvidjela još lani!

Maja Šuput iznenadila je javnost objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova. Vijest je odjeknula u medijima jer su godinama slovili za jedan od najskladnijih parova na sceni, uvijek nasmijani, zaljubljeni i puni zajedničkih trenutaka koje su rado dijelili na društvenim mrežama.

Ali ono što je posebno zanimljivo jest činjenica da je pjevačica prije samo godinu dana u jednom intervjuu govorila kako bi njezin razvod izgledao, ako bi do njega ikad došlo. A taj, tad hipotetski scenarij, sad se itekako odvio.

- Ja ne mogu shvatiti da iz poštovanja prema nekakvom životu bivšem koji su imali zajedno ili prema obitelji ili djeci, da ne mogu ostat suzdržani. Ja nikad, ali baš nikad, ne bih jednog dana, ne daj Bože, oplela i rekla 'moj muž je bla bla bla - rekla je za Story i nastavila:

- Naravno, ja sam showbizzer i zanima me tko se spanđao s kim, tko se razveo, ali ne kliknem da saznam zašto se netko razveo jer sam sigurna da samo to dvoje ljudi znaju zašto su se rastali.

Maja je ostala dosljedna svojim riječima. Na društvenim mrežama objavila je poruku bez ružnih riječi ili optužbi na račun bivšeg supruga.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! - napisala je na Instagramu.

Nenad Tatarinov je za 24sata istaknuo kako je Maja to 'vrlo transparentno iznijela' i da se tu više nema 'puno reći'.

- Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama - rekao je.

Pjevačica i poduzetnik zaljubili su se 2017., vjenčali u svibnju 2019., a dvije godine kasnije rodio im se i sin Bloom. Sad već bivši supružnici upoznali su se 2017., a pjevačica je vijest o njihovoj ljubavi javnosti otkrila u studenom iste godine. Pet mjeseci kasnije, Nenad ju je romantično zaprosio na Maldivima, a u bračnu su luku uplovili dvije godine kasnije.

