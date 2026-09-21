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Šok u obitelji Cindy Crawford! Preminuo njen sin Presley (27)

Piše 24sata,
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Šok u obitelji Cindy Crawford! Preminuo njen sin Presley (27)
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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Obitelj je potvrdila vijest o tragediji te zamolila javnost i medije za razumijevanje. Zatražili su i privatnost tijekom iznimno teškog razdoblja za njih...

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Presley Gerber, sin legendarne manekenke i ikone devedesetih Cindy Crawford te poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina. Mladi Gerber preminuo je tijekom boravka u rehabilitacijskom centru, gdje je tražio pomoć za svoje dugogodišnje probleme. Liječnici još uvijek nisu službeno objavili točan uzrok njegove smrti, a istražitelji tek trebaju dovršiti obdukciju kako bi utvrdili sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Presley Walker Gerber Dead At 27 **FILE PHOTOS**
Foto: RALL

Njegova majka Cindy Crawford, otac Rande Gerber i mlađa sestra Kaia Gerber potvrdili su ovu razornu vijest putem službenog priopćenja za javnost koje je izdao njihov bliski predstavnik. U kratkom pisanom obraćanju obitelj je zamolila javnost i medije za razumijevanje te su istaknuli kako traže privatnost tijekom ovog iznimno teškog i bolnog vremena. Samo dva mjeseca prije njegove smrti slavna manekenka na društvenim mrežama objavila dirljivu poruku povodom njegovog rođendana, ističući koliko je ponosna na njega.

Duga borba s ovisnošću

Presley je godinama vodio javnu bitku s mentalnim zdravljem i ovisnošću o raznim supstancama. Njegovi problemi sa zakonom kulminirali su u siječnju 2019. kada ga je policija uhitila zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Sud ga je tada osudio na tri godine uvjetne kazne. Sudac mu je također naredio da završi poseban program za vozače pod utjecajem opijata te da odradi dva dana društveno korisnog rada.

Poznati na dodijeli The Fashion nagrada u Londonu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Unatoč pokušajima liječenja, njegovi problemi su se s vremenom produbljivali. Prije nekoliko godina javno je priznao da se bori s teškom ovisnošću o lijekovima na recept. Tada je otkrio da je preživio gotovo smrtonosno predoziranje fentanilom zbog kojeg je danima ležao u komi. Iako se kasnije hvalio kako je već pet mjeseci trijezan, borba očito nije bila gotova. Presley je, inače, bio model poput svoje majke i sestre, a tijekom svoje karijere radio je za poznate svjetske brendove kao što su Moschino, Dolce & Gabbana i Calvin Klein.

Iskreno o problemima unutar obitelji

Njegova sestra Kaia Gerber, koja slovi za jednu od najtraženijih manekenki današnjice, nedavno je progovorila o bratovim problemima u opsežnom intervjuu za časopis Vogue. Kaia, koja nevjerojatno nalikuje svojoj slavnoj majci, bila je vrlo iskrena o tome kako su bratove borbe s ovisnošću utjecale na nju osobno i na cijelu njihovu obitelj.

​- Kada se tako nešto dogodi u obitelji, to na neki način izjednači sve - rekla je Kaia.

U istom intervjuu, mlada manekenka osvrnula se na svoje naizgled savršeno, ali po njenim riječima pomalo dosadno djetinjstvo. Odrasla je uz majku supermodela uz samu plažu u idiličnom susjedstvu u Malibuu, što mnogi opisuju kao život u kući iz snova. Unatoč bogatstvu, njihov svakodnevni život bio je prilično prizemljen i rutinski.

14th annual Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film Gala in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

​- Nažalost, sve stvari za koje ljudi pretpostavljaju da su istinite, zaista su takve. Bila sam u oceanu svaki dan. Moj brat bi išao na surfanje, a zatim bi pješke otišao do škole u svom ronilačkom odijelu sa daskom, bos. Družiš se s istom djecom od vrtića pa sve do mature - ispričala je u intervjuu.

Pritisak odrastanja pod povećalom javnosti i nošenje titule djeteta slavnih roditelja očito je ostavilo traga na Presleyu, dok je Kaia pronašla drugačiji način suočavanja s tom realnošću.

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​- Tamo nije bilo Ubera, pa bi vas roditelji vozili na zabave i onda dolazili po vas. Postojala je granica u koliko ste nevolja mogli upasti - zaključila je prisjećajući se mlađih dana.

*uz korištenje AI-ja
 

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