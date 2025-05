Šokantna snimka na suđenju Diddyju! Bacio bivšu na pod pa je premlatio i vukao do sobe...

U New Yorku je u ponedjeljak počelo suđenje hip-hop mogulu Seanu "Diddyju" Combsu (55) optuženom da je mamio žene u romantične veze, prisiljavao ih da sudjeluju na razuzdanim zabavama s drogom i ucjenjivao ih kompromitirajućim video-snimkama. Na novom ročištu u srijedu, a na kojem je svjedočila njegova bivša djevojka Cassie Ventura (38), porota je čula njezino svjedočenje, a ranije vidjela cijelu snimku video-nadzora iz hotela, a na kojoj se vidi kako Combs udara, baca i mlati Venturu.

Brutalan napad dogodio se 2016. godine u jednom hotelu u Los Angelesu, a snimka je postala dokaz u slučaju protiv repera. Na njoj se vidi kako Combs vuče Cassie po podu, a dok je pokušala ući u lift, zgrabio ju je za vrat i bacio na pod. Nakon toga ju je udario nogom dok ona nepomično leži. Stajao je nad njom neko vrijeme, ponovno je udario, a onda zgrabio za majicu i odvukao je u sobu.

Foto: Jane Rosenberg

Svjedočio je i Israel Florez, koji je tada bio zamjenik šefa osiguranja hotela. Rekao je kako mu je Diddy ponudio mito kako bi 'sve nestalo'.

- Odbio sam novac i rekao mu da treba ostati u sobi dok se ne odjavi iz hotela - rekao je Florez. U Diddyjevoj sobi je tada vidio i Cassie.

- Sjedila je u kutu. Imala je kapuljaču na glavi, nisam joj mogao vidjeti lice - izjavio je, prenosi Daily Mail.

Cassie je dan ranije svjedočila da ju je Combs prisiljavao da sudjeluje na njegovim zabavama poznatim kao "Freak Offs" te da je morala imati spolne odnose s muškarcima dok je on to gledao. Tvrdila je kako joj je rekao da je to sada 'njezin posao', a ona je to radila jer se bojala da će Combs objaviti njezine snimke s tih zabava.

Foto: Jane Rosenberg

Istaknula je i da je reper kontrolirao svaki detalj njezinog života tijekom njihove veze, bio nasilan i držao oružje u njenoj blizini kako bi je zastrašio. Kako je rekla, bio je toliko nasilan prema njoj da su joj bjeloočnice često bile crvene.

Prijeti mu i doživotna kazna zatvora

Podsjetimo, tužitelji terete Combsa, između ostalog, i za nasilje nad ženama kada bi odbile sudjelovati na njegovim zabavama ili kada bi ga razljutile na neki drugi način. Tužiteljica Emily Johnson rekla je u uvodnom izlaganju u ponedjeljak porotnicima da će čuti svjedočanstva žrtava koje tvrde da ih je Combs rutinski tukao i da je zbog najmanje sitnice znao 'eksplodirati od bijesa'.

- Govorit će vam o nekim od najbolnijih iskustava u svojim životima. Dane koje su provodile u hotelskim sobama, drogirane, odjevene u kostime kako bi optuženiku izvodile njegove seksualne fantazije - rekla je.

Foto: Jane Rosenberg

Combs se izjasnio da se ne osjeća krivim po pet točaka optužnice zbog reketarenja, trgovanja ljudima i njihova prijevoza u svrhu seksualnog iskorištavanja. Prijeti mu minimalna kazna od 15 godina zatvora, a mogao bi dobiti i doživotni zatvor.

Tužiteljstvo optužuje Combsa da se koristio svojom slavom i bogatstvom kako bi zlostavljao žene.

Obrana će pokušati to pobiti argumentom da je takvo ponašanje bilo sporazumno i da nije bilo ničeg nezakonitog u tome što je on u svoje veze s djevojkama povremeno uključivao i treću osobu.

Tijekom dvomjesečnog suđenja, svjedočit će tri, možda četiri tužiteljice i njegovi bivši zaposlenici koji su mu pomagali da organizira i prikrije svoja djela.