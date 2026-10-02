Olivier Martinez tvrdi da je glumica više bila bila nasilna prema dječaku. Ona sve niječe i kaže kako je navikla na njegove obmane
Šokantne optužbe bivšeg muža Halle Berry: 'Zgrabila je našeg sina za vrat i počela ga daviti'
Bivši suprug Halle Berry, Olivier Martinez, podnio je zahtjev za privremenu zabranu prilaska protiv glumice, optužujući je za fizičko zlostavljanje njihova sina Macea.
Berry je navodno 26. rujna skočila na njihova 12-godišnjeg sina, obuhvatila ga rukama oko vrata i počela ga daviti, tvrdi Martinez u novim sudskim dokumentima u koje je PageSix navodno imao uvid. Prema Martinezovim tvrdnjama, incidentu je navodno svjedočio i Berryjin zaručnik Van Hunt, a svađa je počela nakon što je glumica Maceu rekla da izgleda 'glupo' i da je 'pravi idiot' jer se igrao s naočalama za virtualnu stvarnost.
- Situacija je eskalirala i podnositeljica zahtjeva skočila je na našeg sina te se počela fizički obračunavati s njim. Zgrabila je Macea za vrat i počela ga daviti, vičući: ‘Tko je sada dominantan?! Tko je dominantan?!', tvrdi Martinez u dokumentima i dodaje kako ga je uspaničeni dječak nakon incidenta nazvao i zamolio da dođe po njega. Navodno je rekao ocu da se ne želi vratiti kod majke.
Martinez tvrdi i kako je glumica više puta bila nasilna prema dječaku te da ovo nije izoliran slučaj.
- Tijekom posljednjih godinu i pol gospođa Berry hrvajući je obarala Macea na pod i prisiljavala ga da se preda, stoji u dokumentima, kao i da je Berry sinu prouzročila psihičku i emocionalnu bol izjavama s rasnim konotacijama. Zbog nesuglasica oko uzdržavanja djeteta, navodno je sinu rekla da je njegov otac 'bijela kučka koja pokušava opljačkati crnkinju'.
- Gospođa Berry potom je pitala našeg sina: ‘Kako se osjećaš zbog toga kao crnac?’, tvrdi Martinez. Smatra kako ima ozbiljnih razloga za zabrinutost zbog Berrynog mentalnog zdravlja i zlouporabe alkohola za koje drži da su pridonijeli nasilju, zbog čega traži isključivo skrbništvo nad dječakom i zabranu prilaska njemu i sinu. Berry je preko svoje odvjetnice odbacila Martinezove optužbe. Odvjetnica je njegov podnesak nazvala 'potpuno neutemeljenim i namjerno obmanjujućim'.
- Postoje brojni dokazi, uključujući i više sudskih odluka, koji pokazuju da je Olivier Martinez opetovano kršio sudske naloge i ometao nužne terapijske i obrazovne intervencije na štetu maloljetnog sina kojeg ima s Halle Berry, zbog čega je već snosio pravne posljedice, rekla je glumičina odvjetnica Marina Beck za PageSix i dodala kako Martinez ima dokumentiranu povijest 'nepredvidivog, posesivnog i nasilničkog ponašanja'.
- Halle je navikla na ovakvo nečuveno ponašanje gospodina Martineza i, iako je duboko ožalošćena, neće dopustiti da je to odvrati od borbe za Maceove najbolje interese te pružanja ljubavi i podrške koja mu je potrebna, zaključila je odvjetnica. Berry i Martinez u braku su bili dvije godine, a razišli su se 2015. Njihov buran razvod, finaliziran je tek osam godina kasnije. Zbog odgoja dječaka se također godinama bore na sudu. Berry ima i kćer Nahlu (18) s bivšim partnerom Gabrielom Aubryjem.
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