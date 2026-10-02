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Šokantne optužbe bivšeg muža Halle Berry: 'Zgrabila je našeg sina za vrat i počela ga daviti'

Piše Magdalena Mucić,
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Šokantne optužbe bivšeg muža Halle Berry: 'Zgrabila je našeg sina za vrat i počela ga daviti'
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Foto: Lionel Hahn
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Olivier Martinez tvrdi da je glumica više bila bila nasilna prema dječaku. Ona sve niječe i kaže kako je navikla na njegove obmane

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Bivši suprug Halle Berry, Olivier Martinez, podnio je zahtjev za privremenu zabranu prilaska protiv glumice, optužujući je za fizičko zlostavljanje njihova sina Macea.

31st Annual Silver Rose Gala & Auction - Beverly Hills
31st Annual Silver Rose Gala & Auction - Beverly Hills | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL

Berry je navodno 26. rujna skočila na njihova 12-godišnjeg sina, obuhvatila ga rukama oko vrata i počela ga daviti, tvrdi Martinez u novim sudskim dokumentima u koje je PageSix navodno imao uvid. Prema Martinezovim tvrdnjama, incidentu je navodno svjedočio i Berryjin zaručnik Van Hunt, a svađa je počela nakon što je glumica Maceu rekla da izgleda 'glupo' i da je 'pravi idiot' jer se igrao s naočalama za virtualnu stvarnost. 

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- Situacija je eskalirala i podnositeljica zahtjeva skočila je na našeg sina te se počela fizički obračunavati s njim. Zgrabila je Macea za vrat i počela ga daviti, vičući: ‘Tko je sada dominantan?! Tko je dominantan?!', tvrdi Martinez u dokumentima i dodaje kako ga je uspaničeni dječak nakon incidenta nazvao i zamolio da dođe po njega. Navodno je rekao ocu da se ne želi vratiti kod majke. 
Martinez tvrdi i kako je glumica više puta bila nasilna prema dječaku te da ovo nije izoliran slučaj.

- Tijekom posljednjih godinu i pol gospođa Berry hrvajući je obarala Macea na pod i prisiljavala ga da se preda, stoji u dokumentima, kao i da je Berry sinu prouzročila psihičku i emocionalnu bol izjavama s rasnim konotacijama. Zbog nesuglasica oko uzdržavanja djeteta, navodno je sinu rekla da je njegov otac 'bijela kučka koja pokušava opljačkati crnkinju'.

Foto: Instagram

- Gospođa Berry potom je pitala našeg sina: ‘Kako se osjećaš zbog toga kao crnac?’, tvrdi Martinez. Smatra kako ima ozbiljnih razloga za zabrinutost zbog Berrynog mentalnog zdravlja i zlouporabe alkohola za koje drži da su pridonijeli nasilju, zbog čega traži isključivo skrbništvo nad dječakom i zabranu prilaska njemu i sinu. Berry je preko svoje odvjetnice odbacila Martinezove optužbe. Odvjetnica je njegov podnesak nazvala 'potpuno neutemeljenim i namjerno obmanjujućim'. 

- Postoje brojni dokazi, uključujući i više sudskih odluka, koji pokazuju da je Olivier Martinez opetovano kršio sudske naloge i ometao nužne terapijske i obrazovne intervencije na štetu maloljetnog sina kojeg ima s Halle Berry, zbog čega je već snosio pravne posljedice, rekla je glumičina odvjetnica Marina Beck za PageSix i dodala kako Martinez ima dokumentiranu povijest 'nepredvidivog, posesivnog i nasilničkog ponašanja'.

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- Halle je navikla na ovakvo nečuveno ponašanje gospodina Martineza i, iako je duboko ožalošćena, neće dopustiti da je to odvrati od borbe za Maceove najbolje interese te pružanja ljubavi i podrške koja mu je potrebna, zaključila je odvjetnica. Berry i Martinez u braku su bili dvije godine, a razišli su se 2015. Njihov buran razvod, finaliziran je tek osam godina kasnije. Zbog odgoja dječaka se također godinama bore na sudu. Berry ima i kćer Nahlu (18) s bivšim partnerom Gabrielom Aubryjem.

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