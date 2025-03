Šomi iz Neki to vole vruće zbog pobjede nad Njemačkom bacio fotelju kroz prozor. Nećeš više

Bila je to velika euforija, Hrvatska je na svom prvom nogometnom Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Lyonu pobijedila Njemačku 3-0. Silvestar Dragoje Šomi iz Neki to vole vruće veliki je nogometni zaljubljenik, igrač, kibic... Gledao je utakmicu u svom stanu u središtu Zagreba, a nadljudskom snagom nakon velikog trijumfa kroz prozor je zavitlao - fotelju.

- A čuj, bila je euforija - prepričava danas Šomi i dodaje kako su ga kumice s Dolca “špotale” jer bi bilo bolje da je njima darovao komad namještaja. Nitko nije stradao, svi su u to vrijeme gledali utakmicu, ali u Šomijevu stanu bilo je jedno sjedeće mjesto manje.

Danas to ionako ne bi napravio, a još će manje šanse prema novom pravilniku o kućnom redu koji će vrijediti za sve zgrade u Republici Hrvatskoj. Ima tamo dobrih stvari, normalan čovjek ionako se držao toga, primjerice da ne baca opuške kroz prozor. No pravilnik koji je u savjetovanje pustilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i imovine, nudi puno više. Osobito za ljubitelje “Balkanskog špijuna”.





Foto: PROMO

Naime, susjed će sada moći prijaviti susjeda, ali za to će ipak trebati imati nekakav dokaz, fotografiju, video ili audiozapis. Ilija Čvorović prema tome je bio daleko ispred svog vremena. Danilo Bata Stojković maestralno je odigrao domoljuba u kultnom filmu Dušana Kovačevića iz 1984. godine. On se, istina, borio protiv podstanara, sumnjivog do neba, pa ga pratio, slikao, slušao... Dao si je truda, baš kako bi si mogao dati i prosječan Hrvat domoljub koji ima nesreću imati sumnjivog susjeda.





Foto: PROMO

Olakotna okolnost za te sumnjive smutljivce i uglavnom “niškoristi” susjedi su cijene. Odnosno, primanja. Teško je vjerovati da prosječan hrvatski penzioner ima novca za suvremenu opremu, koju je Ilija Čvorović ipak nekako uspio pribaviti. U hrvatskom slučaju to je klasični “orao pao, orao pao”.