Sonja Kovač je skočila dečku u naručje i otkrila koliko ima kila

<p>Influencerica <strong>Sonja Kovač </strong>(36) cijelog ljeta 'časti' pratitelje atraktivnim fotografijama s mora. Ovih dana provodi se s dečkom <strong>Goranom Mandićem </strong>u Novom Vinodolskom. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Sonja Kovač se ozlijedila na treningu</b></p><p>Gorana ne pokazuje često na svojim društvenim mrežama, ali nedavno je objavila fotografiju na kojoj je drži u naručju.</p><p>- Moj Aquaman! Koliko onda diže u teretani! Sad morate pogoditi koliko ja imam kila - napisala je Sonja. </p><p>Pratitelji su nagađali Sonjinu kilažu, a jedna obožavateljica pogodila je da je bivša glumica teška 55 kilograma. Potom se pratiteljica požalila kako Sonja i ona imaju istu kilažu, ali da izgleda mršavije od influencerice.</p><p>- Svatko je savršen na svoj način. Ja variram kilu-dvije gore-dolje kako kad ali imam sreće jer sve ide na strateška mjesta, osim trbuščića, prejedem se i izgledam kao da sam u 4. mjesecu trudnoće. Što se tiče vježbanja trebala bih biti redovitija jer na putovanjima nikad ne stignem. Što se tiče debljanja ako želiš najbolje kasni obroci prije spavanja to se onda fino prima - dijelila je savjete Sonja. </p><p>Influencerica i njezin dečko stalno putuju po svijetu, a prošlo ljeto uživali su na Havajima. Kako kažu, spojila ih je ljubav prema pokeru.</p><p>- Goran me privukao nježnošću, smirenošću i blagošću. Mi nismo party zvijeri, guštamo u intimi svog doma. On mene spušta, ja njega dižem. Goran je više praktičan tip, ali ima i romantične trenutke poput ovakvih. Vrlo smo slični kad je o tome riječ, nekad mi se to sviđa, a katkad bih voljela da smo možda više sanjari. No kad sve zbrojim, zaključim da je ravnoteža uvijek najbolja - rekla je Sonja za <a href="https://story.hr/Celebrity/a114303/Sonja-Kovac-o-decku-Goranu-On-mene-spusta-ja-njega-dizem.html">Story</a>. </p>