<p>Bivša glumica i blogerica <strong>Sonja Kovač</strong> (35), iako je aktivna na društvenim mrežama, na njima rijetko pokazuje dugogodišnjeg dečka <strong>Gorana Mandića</strong>. </p><p>Ipak, golupčići su sada pozirali zajedno, i to na Tik Toku, gdje su snimili video na kojem plešu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Izveli su koreografiju na pjesmu 'Banana', a prije nego što su zaplesali, Goran je poljubio Sonju.</p><p>Na kraju videa ju je i podigao, što je oduševilo atraktivnu Bjelovarčanku. A koliko se Sonja voli izvijati, pokazala je u showu 'Ples sa Zvijezdama, gdje je dogurala do desete emisije s plesnim partnerom <strong>Gordanom Voglešom</strong>. </p><p>Influencerica i njezin dečko stalno putuju po svijetu, a prošlo ljeto uživali su na Havajima. Kako kažu, spojila ih je ljubav prema pokeru.</p><p>- Goran me privukao nježnošću, smirenošću i blagošću. Mi nismo party zvijeri, guštamo u intimi svog doma. On mene spušta, ja njega dižem. Goran je više praktičan tip, ali ima i romantične trenutke poput ovakvih. Vrlo smo slični kad je o tome riječ, nekad mi se to sviđa, a katkad bih voljela da smo možda više sanjari. No kad sve zbrojim, zaključim da je ravnoteža uvijek najbolja - rekla je Sonja za <a href="https://story.hr/Celebrity/a114303/Sonja-Kovac-o-decku-Goranu-On-mene-spusta-ja-njega-dizem.html">Story</a>. </p>