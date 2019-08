Sonja uhvatila buket, a dečko se dao u bijeg: 'Bubi, vrati se...'

Bivša glumica i blogerica Sonja Kovač (35) na Instagram profilu objavila je priču kojom je otkrila kako se jučer oženio njezin brat, a ona je bila sretnica koja je ulovila mladenkin buket.

- Ljudi moji, ja sam uhvatila buket. Znate li što to znači? Zna li Goran što to znači? - pričala je Sonja, prije nego što je snimila svog dečka Gorana Mandića koji se dao u bijeg, čime je nasmijala obožavatelje.

- Bubi, vrati se - povikala je Sonja.

Sonja je osam godina u sretnoj vezi s Goranom, a par stalno putuje diljem svijeta. Kako kažu, spojila ih je ljubav prema pokeru.

- Goran me privukao nježnošću, smirenošću i blagošću. Mi nismo party zvijeri, guštamo u intimi svog doma. On mene spušta, ja njega dižem. Goran je više praktičan tip, ali ima i romantične trenutke poput ovakvih. Vrlo smo slični kad je o tome riječ, nekad mi se to sviđa, a katkad bih voljela da smo možda više sanjari. No kad sve zbrojim, zaključim da je ravnoteža uvijek najbolja - rekla je Sonja.

Ove godine ju je za rođendan počastio putovanjem na Havaje, gdje su se dobro proveli.

-Večeri smo najčešće provodili u šetnji plažom i gradom te odlazeći na večere. Više smo za lagane izlaske i dobru hranu, a manje za tulumarenje po klubovima. Najviše pamtim svoju rođendansku večeru. Bila je baš posebna u jednom restoranu s odličnom hranom, odmah na moru - ispričala je blogerica koja dečka skriva od pogleda javnosti.

