Soraja je kraljica Photoshopa: Izobličila si je lice, produžila je noge i vrat, a ruku je unakazila

Da može pretjerati s uređivanjem objava, pokazala je kada se fotkala u cvjetnoj kombinaciji kojom je ponovno silikonske grudi istaknula u prvi plan. Ipak, tada su svi gledali u desnu ruku koju je produžila

<p>Nju možete, a i ne morate voljeti, no jedno je sigurno - crnogorsku starletu <strong>Soraju Vučelić </strong>(33) ne možete ne primijetiti.</p><p>A ono što pogotovo ne možete ne primijetiti su njezine 'igrice' u Photoshopu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nedavno si je do te mjere 'izobličila' lice da je pratitelji na Instagramu nisu mogli prepoznati.</p><p>No nije joj to prvi put. Malo tko je zaboravio fotografiju na kojoj pozira u crnoj haljini u kupaonici, a pozornost je privukao njezin dugački vrat.</p><p> - Je*em li ti sunce koji Photoshop, još malo pa vrat kao u labuda - komentirao je tada jedan obožavatelj.</p><p>A ako ste mislili da je to loš Photoshop, jednom prilikom si je toliko 'unakazila' ruku da je izgledala deformirano.</p><p>- Još samo da naučiš kako se koristi Photoshop i bit ćeš top - poručili su joj.</p><p>Da može pretjerati s uređivanjem objava, pokazala je nakon što se fotografirala u cvjetnoj kombinaciji kojom je ponovno silikonske grudi istaknula u prvi plan.</p><p>Fanovi nisu mogli da ne primijete kako je ovaj put produžila desnu ruku. Komentara na Instagramu ni tada nije nedostajalo.</p><p>Kao da to nije dovoljno, Soraja voli 'srediti' i noge. Jednom je pozirala u zelenoj haljini na točkice, a stajling je upotpunila tenisicama i sunčanim naočalama. </p><p>U ruci je držala Gucci vrećicu, jer zna se koliko ova osebujna dama voli luksuzne brendove. Tada je bilo očigledno da je starleta produžila noge. </p><p>Nema sumnje da pratitelji na Instagramu s nestrpljenjem čekaju njezine nove avanture s Photoshopom. </p>