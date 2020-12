Starleta Soraja Vučelić (34) gostovala je u emisiji 'Ekskluzivno', gdje je progovorila o svojoj pojavi na javnoj sceni, plastičnim operacijama, a pričala je i o svom partneru.

- Neke stvari sam ipak htjela zadržati za sebe. Zbog toga već dvije godine nisam na showbiz sceni. Ne bih rekla da se pojavila neka koja mi je uzela titulu - rekla je uvodno Soraja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vučelić je najprepoznatljivija po estetskim operacijama koje je radila na sebi. Povećala je grudi i usta te smanjila nos. Srpski mediji pisali su kako je smanjivala grudi. No starleta tvrdi kako to nije istina te da na sebi nije više ništa mijenjala.

Trenutačno je u Crnoj Gori, a priznaje kako je njezin partner ljubomoran. On živi u Moskvi, a želja mu je da se Soraja preseli tamo. No još nije spremna za taj korak.

- Trebala bi se odreći mnogih stvari i živjeti njegov život, koji je poslovan i ozbiljan. On izgleda fantastično, imućan je. To je za muškarce jako bitno. Ali još nisam spremna - objasnila je starleta.

Osim toga, priznaje kako je partner pomalo potiče i na djecu. No Soraja još ne razmišlja o majčinstvu.

- Problem je u meni, još sam jako djetinjasta. On me forsira s tim stvarima, priča kako je vrijeme i da bi trebalo. No, ne želim se žuriti. Ako se dogodi, dogodi se - rekla je Vučelić.

No svog partnera krije kao zmija noge. Prije nešto više od godinu dana na Instagramu je objavila fotografiju muške ruke na svojoj. Njezinim pratiteljima za oko je 'zapeo' skupocjeni sat pa su pisali kako je možda riječ o bogatom Rusu.