Spacey će se pojaviti u prvom filmu nakon tužbi za silovanje

Dvostruki oskarovac Kevin Spacey (58) pojavit će se na velikom platnu barem još jednom od kada je nestao iz javnog života nakon što ga je glumac Anthony Rapp (46) optužio da ga je silovao kada je imao 14 godina. Spacey ima ulogu u nadolazećoj biografskoj krimi drami redatelja Jamesa Coxa 'Billionaire Boys Club'. Trailer je snimljen prije više od dvije godine, a film bi se u SAD-u trebao početi prikazivati početkom kolovoza.

Kevinovi su menadžeri potvrdili da je glumac zadržao glavnu ulogu u filmu, a uz njega će glumiti i Ansel Elgort (24), Emma Roberts (27) i Suki Waterhouse (26). U Coxovom filmu Spacey glumi umjetnika Rona Levina, gay varalicu koji je prevario grupu ljudi 1984. što je dovelo do njegovog navodnog ubojstva. Budući da tijelo nikad nije pronađeno, neki misle da je Levin još živ.

Seksualne optužbe protiv glumca trenutno istražuje sud u Los Angelesu, a glumac je sve negirao uz napomenu da se 'ne sjeća tog perioda'. Tada je javno priznao da je gay, a do nedavnog prikazivanja trejlera 'Billionaire Boys Cluba' se držao podalje od javnosti.

Podsjetimo, Kevin je nakon skandala dobio otkaz od Netflixa, pa ne glumi od četvrte sezone u seriji 'Kuća od karta', a redatelj Ridley Scott izbacio ga je iz filma 'All The Money In The World' čije je snimanje već bilo završeno.